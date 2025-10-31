Nevşehir merkezli 19 ilde adresler basıldı! Öğretmen olacaktı, çete lideri oldu: Yaklaşık 100 milyon gelir elde ettiler

Nevşehir polisi bir kişinin internet üzerinden sahte kripto para yatırım sitesi aracılığıyla dolandırıldığı ihbarıyla harekete geçti. Nevşehir merkezli 19 ilde dolandırıcılık operasyonunda 39 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan incelemede kentte üniversite öğrencisi öğretmen adayı olan B.D'nin kurduğu iddia edilen suç örgütüyle, ülke genelinde yaklaşık 200 vatandaşı dolandırdığını belirleyen ekipler, şüphelilerin kurduğu sahte yatırım sitesi ve sosyal medya hesabından yasaklı ürün satarak, 100 milyon liraya yakın gelir elde ettiklerini tespit etti.

ADRESLERE TEK TEK BASKIN

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KOYULDU

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirle alınan iki otomobil ile şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen parayı kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında transfer yapılarak paranın izini kaybettirmek için çalışıldığı, örgüt elebaşısının elde edilen gelirle Nevşehir'de lüks yaşam sürdüğü belirlendi.