Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Nevşehir merkezli 19 ilde adresler basıldı! Öğretmen olacaktı, çete lideri oldu: Yaklaşık 100 milyon gelir elde ettiler

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 39 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Adreslere düzenlenen baskınlarda zanlıların dolandırıclık yöntemi tespit edildi, banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Öğretmen olmak için geldiği Nevşehir'de sahte kripto yatırım sitesi kurarak 200'den fazla kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete lideri de yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 11:22

Nevşehir polisi bir kişinin internet üzerinden sahte kripto para yatırım sitesi aracılığıyla dolandırıldığı ihbarıyla harekete geçti. Nevşehir merkezli 19 ilde operasyonunda 39 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan incelemede kentte üniversite öğrencisi öğretmen adayı olan B.D'nin kurduğu iddia edilen suç örgütüyle, ülke genelinde yaklaşık 200 vatandaşı dolandırdığını belirleyen ekipler, şüphelilerin kurduğu sahte yatırım sitesi ve sosyal medya hesabından yasaklı ürün satarak, 100 milyon liraya yakın gelir elde ettiklerini tespit etti.

Nevşehir merkezli 19 ilde adresler basıldı! Öğretmen olacaktı, çete lideri oldu: Yaklaşık 100 milyon gelir elde ettiler

ADRESLERE TEK TEK BASKIN

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KOYULDU

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirle alınan iki otomobil ile şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

Nevşehir merkezli 19 ilde adresler basıldı! Öğretmen olacaktı, çete lideri oldu: Yaklaşık 100 milyon gelir elde ettiler

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen parayı kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında transfer yapılarak paranın izini kaybettirmek için çalışıldığı, elebaşısının elde edilen gelirle Nevşehir'de lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk futbolunda yeni kriz! Dolandırıcılardan loca operasyonu
ETİKETLER
#Ekonomi
#dolandırıcılık
#emniyet
#gözaltı
#örgüt
#Sahte Yatırım Sitesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.