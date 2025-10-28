Türk futbolunda yeni kriz! Dolandırıcılardan loca operasyonu

Son günlerde Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Serkan Kaya’nın adı kullanılarak, bazı firmalar ve iş insanlarıyla “loca satışı” veya “sponsorluk vaadi” altında dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu tespit edildi. Sahte hesaplar üzerinden yapılan bu girişimlerde, dolandırıcılar Serkan Kaya’nın fotoğrafını ve ismini kullanarak kişilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçti ve binlerce dolar tutarında sahte ödeme taleplerinde bulundu.

Konu üzerine Samsunspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak kamuoyunu uyardı. Açıklamada, kulüp yöneticilerinin veya çalışanlarının hiçbir şekilde şahıslar üzerinden para talebinde bulunmadığı vurgulandı ve bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde emniyet birimlerine bilgi verilmesi istendi.

TRABZONSPOR DA DOLANDIRICALARIN HEDEFİNDE!

Olayın yalnızca Samsunspor’la sınırlı kalmadığı, aynı numara üzerinden Trabzonspor Kulübüne yönelik benzer bir girişimin de gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu durum, dolandırıcıların organize bir şekilde hareket ettiğini ve farklı kulüpleri hedef aldığını ortaya koydu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Serkan Kaya; “Adımı ve görevimi kullanarak yapılan bu tür dolandırıcılık girişimleri sadece beni değil, kulübümüzün ve camiamızın itibarını hedef alıyor.

Gerekli yasal süreci başlattık. Kamuoyunun ve firmaların bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmemesini rica ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübü Hukuk Departmanı, bu tür yasa dışı girişimlere karşı resmî suç duyurusunda bulunulduğunu ve sürecin Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütüldüğünü açıkladı.