Editor
 Emir Yücel

Türk futbolunda yeni kriz! Dolandırıcılardan loca operasyonu

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Kaya'nın adı ve fotoğrafı kullanılarak yürütülen sahte "loca satışı" ve "sponsorluk" vaatleriyle iş insanlarının dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Organize dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden binlerce dolarlık ödeme talep ederken, aynı yöntemle Trabzonspor'u da hedef aldı. Kulüp, resmi uyarı yayınlayarak suç duyurusunda bulundu; Kaya ise yasal süreci başlattığını duyurdu. İşte detaylar…

Türk futbolunda yeni kriz! Dolandırıcılardan loca operasyonu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 13:39

Son günlerde Kulübü Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Serkan Kaya’nın adı kullanılarak, bazı firmalar ve iş insanlarıyla “loca satışı” veya “ vaadi” altında girişimlerinde bulunulduğu tespit edildi. Sahte hesaplar üzerinden yapılan bu girişimlerde, dolandırıcılar Serkan Kaya’nın fotoğrafını ve ismini kullanarak kişilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçti ve binlerce dolar tutarında sahte ödeme taleplerinde bulundu.

Türk futbolunda yeni kriz! Dolandırıcılardan loca operasyonu

Konu üzerine Samsunspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak kamuoyunu uyardı. Açıklamada, kulüp yöneticilerinin veya çalışanlarının hiçbir şekilde şahıslar üzerinden para talebinde bulunmadığı vurgulandı ve bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde emniyet birimlerine bilgi verilmesi istendi.

Türk futbolunda yeni kriz! Dolandırıcılardan loca operasyonu

TRABZONSPOR DA DOLANDIRICALARIN HEDEFİNDE!

Olayın yalnızca Samsunspor’la sınırlı kalmadığı, aynı numara üzerinden Trabzonspor Kulübüne yönelik benzer bir girişimin de gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu durum, dolandırıcıların organize bir şekilde hareket ettiğini ve farklı kulüpleri hedef aldığını ortaya koydu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Serkan Kaya; “Adımı ve görevimi kullanarak yapılan bu tür dolandırıcılık girişimleri sadece beni değil, kulübümüzün ve camiamızın itibarını hedef alıyor.

Türk futbolunda yeni kriz! Dolandırıcılardan loca operasyonu

Gerekli yasal süreci başlattık. Kamuoyunun ve firmaların bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmemesini rica ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübü Hukuk Departmanı, bu tür yasa dışı girişimlere karşı resmî suç duyurusunda bulunulduğunu ve sürecin Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütüldüğünü açıkladı.

ETİKETLER
#Futbol
#dolandırıcılık
#samsunspor
#sahte hesap
#sponsorluk
#siber suçlar
#Serkan Kaya
#Spor
