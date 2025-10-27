Bahisçi hakemler için soruşturma!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis yaptığına yönelik açıklamaları sonrası spor severler adeta depremi yaşıyor. Birçok kulüp peş peşe açıklama yaptı. Bahisçi hakemler için harekete geçiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasının derinleşeceğini açıkladı. Başsavcılık, ''bahis açıklamaları ihbar niteliğinde'' dedi.

BAŞSAVCILIK İLK ADIMI ATTI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası hâline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeni ile açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karşılığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken, başka bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup, her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir.

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI AÇIKLAMASI

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklaması sonrası yaptığı açıklamada gösterilen şeffaflığı takdir ettiklerini duyurdu.

Vakfın, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığı 'profesyonel liglerde görev yapan toplamda 571 aktif hakemden, 371 tanesinin 6 bahis şirketinin biri veya birkaçında hesabının olduğu tespit edildi' bilgisi, futbol camiamızda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır. Kulüpler Birliği olarak Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından son derece hassas olan bu süreçte federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.