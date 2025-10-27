İbrahim Hacıoğlu'nun bahis açıklamaları sonrası kulüplerden peş peşe TFF'ye çağrı

Türk futbolu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun çarpıcı bahis açıklamalarıyla sarsıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘’Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." dedi. Ayrıca TFF bahis oynayan hakemler ile ilgili Disiplin Kurulu’nun harekete geçeceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM ÇAĞRISI

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemlerin, bu hakemlerin bahis oynadığı maçların ve ne tür bahisler oynandığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz.

https://x.com/Besiktas/status/1982762499335147932

Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Bahis olaylarına ilişkin Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’den de açıklama geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili sözlerinin ardından açıklamada bulundu.

FENERBAHÇE'DEN BAHİS AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor.

Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!

KÜME DÜŞME KALDIRILSIN!

Ümraniyespor ise yaptığı açıklamada, "Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır." dedi.