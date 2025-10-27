Menü Kapat
22°
 Murat Makas

Türk futbolunda deprem! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Hakemlerimizin bahis hesapları var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol gündemine dair bir basın toplantısı düzenledi. İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futbolunda şoke eden gerçeği açıkladı. Çok sayıda hakemin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı.

27.10.2025
27.10.2025
Türk futbolunda şok etkisi yapacak skandalına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde futbol gündemine dair basın toplantısı düzenledi.

Türk futbolunda deprem! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Hakemlerimizin bahis hesapları var

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"571 HAKEMİN 371'İNİN BAHİS HESABI VAR"

Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor."

"Üst klasman 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!"

Türk futbolunda deprem! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Hakemlerimizin bahis hesapları var

DİSİPLİN KURULU HAREKETE GEÇİYOR

"Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."

"İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız."

"Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız."

Türk futbolunda deprem! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Hakemlerimizin bahis hesapları var

FIFA VE UEFA İLE PAYLAŞILDI

"Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Hakemlikle ilgili çalışmalarımız zaten vardı, yetkili kurumlarımızla çalışmaları hızlandırıp, 81 ilde kurslar açıp, üniversitede özel bir bölüm açılacak. O kurslardan gelen arkadaşlar üniversitede kapsamlı eğitim görüp Türk futboluna kazandırılacak. Bu çalışma meşakkatli bir yol ama iyi ve ahlaklı nesiller için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Genç hakemlere kasti değil insani hatalarında da yöneticilerden, kulüplerden destek olmalarını, güzel yarınlara bizim inancımız tam. Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum."

#Spor
#tartışma
#hakem
#tff
#türk futbol
#bahis
