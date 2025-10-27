Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
22°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2 Kasım'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan derbi mücadelesine sahne olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu. Karşılaşma 2 Kasım 2025 Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maç biletleri ne kadar, fiyatları merak ediliyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2 Kasım'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 09:59
|
27.10.2025
27.10.2025
saat ikonu 09:59

'de bu hafta mücadelesi oynanacak. ile 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de 'nda karşı karşıya gelecekler.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı, fiyatları araştırılıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2 Kasım'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanacak

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞ AÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz duyurulmadı. Beşiktaş genel olarak futbol müsabakalarının biletlerini 4 gün önceden satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletlerinin satış duyurusunun 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Beşiktaş tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2 Kasım'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanacak

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da netlik kazanması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp tarafından duyuru yapıldığında bilet fiyatlarını da haberimize ekleyeceğiz.

Beşiktaş'ın en son kendi evinde oynadığı Gençlerbirliği maçının fiyatları şöyle olmuştu:

  • VIP 100: 25.000TL
  • VIP 101-126: 22.500TL
  • Batı Alt 102-125 Blok: 7.000 TL
  • Batı Alt 103-124 Blok: 5.000 TL
  • Doğu Alt 115-116 Blok: 4.900 TL
  • Doğu Alt 114-117 Blok: 4.200 TL
  • Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL
  • 4. Kategori: 4.500TL
  • 5. Kategori: 4.000TL
  • 6. Kategori: 3.500TL
  • Doğu Üst: 4.000 TL
  • 7. Kategori: 1.500TL
  • 8. Kategori: 1.250TL
#beşiktaş
#süper lig
#tüpraş stadyumu
#derbi
#Fenerbahçe
#Maç Bileti
#Bilet Fiyatı
#Aktüel
