Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2 Kasım'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanacak

Süper Lig'de bu hafta derbi mücadelesi oynanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı, fiyatları araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞ AÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz duyurulmadı. Beşiktaş genel olarak futbol müsabakalarının biletlerini 4 gün önceden satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletlerinin satış duyurusunun 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Beşiktaş tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da netlik kazanması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp tarafından duyuru yapıldığında bilet fiyatlarını da haberimize ekleyeceğiz.

Beşiktaş'ın en son kendi evinde oynadığı Gençlerbirliği maçının fiyatları şöyle olmuştu: