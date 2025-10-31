Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

New York'u şiddetli yağış ve fırtına vurdu: Can kayıpları var

ABD'nin New York şehrinde şiddetli yağış ve fırtına ölümlere neden oldu. New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin şehrini şiddetli yağış ve vurdu. New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada şiddeti yağışın yanı sıra fırtınanın da etkili olduğu kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Fırtına, 30 Ekim’de yağış rekoru kırdı" dedi.

New York'u şiddetli yağış ve fırtına vurdu: Can kayıpları var

Birkaç saat içinde yağması beklenen yağışın büyük bir kısmının öğleden sonra 10 dakikalık bir sürede etkili olduğunu sözlerine ekleyen Adams, "Yağış miktarına bakıldığında, kanalizasyon sistemlerimiz bunu kaldıracak şekilde inşa edilmediğini anlıyoruz" dedi.

New York'u şiddetli yağış ve fırtına vurdu: Can kayıpları var

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis, Manhattan’da 43 yaşındaki bir adamın bir apartmanın sular altında kalan bodrum katındaki kazan dairesinde ölü bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Brooklyn'deki bir evin su basan bodrumunda da mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarını aldıktan sonra, bir dalış ekibinin 39 yaşındaki bir adamın cesedini çıkardığını açıkladı.

New York'u şiddetli yağış ve fırtına vurdu: Can kayıpları var

HALKA 'DİKKATLİ OLUN!' UYARISI

Yetkililer, sele karşı New York sakinlerine "dikkatli olmaları" uyarısı yaptı. Düşen ağaç dalları bazı mahallelerde araçlara zarar verirken, araçlar sularının bastığı sokaklarda mahsur kaldı.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri New York’un Bronx, Brooklyn ve Queens semtlerinin kıyı kesimleri için sel uyarısında bulundu.

