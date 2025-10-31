Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama halk evden çıkamaz hale geldi!

Forbes dergisi, İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan Bibury isimli köyü, 'dünyanın en güzeli' ilan etti. Fakat o zamandan beri yerli halk evden çıkamaz duruma geldi.

31.10.2025
31.10.2025
'de 14. yüzyıldan kalma kireçtaşı evleri ve inanılmaz doğasıyla adından söz ettiren Bibury köyü, ünlü Forbes dergisi tarafından 'dünyanın en güzel köyü' olarak kayıtlara geçti. Coln Nehri kıyısındaki köy, yeşiliyle, çiçekleriyle adeta bir kartpostal gibi. Fakat yerli halk artık bu durumdan memnun değil.

'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama halk evden çıkamaz hale geldi!

''KÖY ARTIK YAŞANMAZ HALE GELDİ''

Forbes'in bu köyü zirveye oturtmasıyla beraber Bibury turist akınına uğradı. Küçük bir köy olan Bibury'a sadece hafta sonu için 20 bin ziyaretçi geldi. Tek araçlık köprüsü, dar sokakları olan köyde bir anda trafik oluştu. Halk evden çıkamaz duruma geldi.

'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama halk evden çıkamaz hale geldi!

Köy meclisi başkanı Craig Chapman, ''Bu kadar güzel olmamız gurur verici ama aynı zamanda büyük bir sorun. İnsanlar özel mülklere girip poz veriyor, yolları kapatıyor, çöplerini bırakıyor. Köy artık yaşanmaz hale geldi" diyerek durumu özetledi.

'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama halk evden çıkamaz hale geldi!

BAZI ÖNLEMLER ALINDI

Yerel yönetim, köyün nefes alması için bazı önlemler duyurdu:

  • Merkezdeki park alanları kapatıldı.
  • Tur otobüslerine sadece kısa süreli durma izni verildi.

  • Ziyaretçilerden küçük araçlarla gelmeleri ve özel alanlara saygı göstermeleri istendi.

    'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama halk evden çıkamaz hale geldi!

BBC'nin haberine göre, bu önlemler tur operatörlerini etkilemedi, yerel halk ise biraz da olsa rahatladı. Fakat hala sakinler, burasının bir yaşam alanı değil bir Instagram sahnesi olduğunu söylüyor. Bir sakin konu hakkında, "Eskiden burada sessizlik vardı. Şimdi sabah kapımızı açtığımızda selfie çeken turistlerle karşılaşıyoruz." dedi.

