Yılın 'sözcüğü' bu kez ortalığı karıştırdı! Bazıları duymaya tahammül edemiyor

Dictionary.com, 2025 yılı için ''Yılın Kelimesi''ni duyurdu. Z kuşağının ardından gelen Alfa kuşağı arasında popülerleşen bir söylem yılın kelimesi seçildi. Ayrıca bu sefer tercih edilen kelime aslında bir sayıydı; 67.

Okul çağındaki çocuklar arasında hızla ivme kazanan '67'nin ''idare eder'' gibi bir anlamı var, net bir tanımı ise yok. Ayrıca bu terim el hareketiyle beraber kullanılıyor. 67 derken, avuç içleri yukarı bakacak şekilde, eller sırayla yukarı aşağı hareket ettiriliyor. Birçok çocuk ise bunu 'havalı' bulduğunu söylüyor. Fakat öğretmenler ya da ebeveynler aynı fikirde değil.

OKULLARDA YASAKLANDI

Birçok öğretmen, çocukların sürekli sınıfta '67' demesi nedeniyle bu terimi yasakladı. Sosyal medya platformu Reddit'te bir kullanıcı, ''Sekizinci sınıf öğretmeniyim ve artık bu kelimeyi duymaktan bıktım. Sınıfımda ‘67’ demeyi yasakladım. Birisi bu iki rakamı arka arkaya söylediğinde sınıf anında ‘67’ diye bağırıyor'' diyerek yaşananları anlattı.

ELEŞTİRİLER YAĞMUR OLDU YAĞDI

Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında giren 67 teriminin, bir kelime olmaması ayrıca tam bir anlama sahip olmaması nedeniyle eleştiriler yağmur oldu yağdı. Bazı kullanıcılar, ''Bu aptalca,'' ''İnsanlık adına umudumu kaybettim'' ve ''Bu bir kelime bile değil'' gibi yorumlar yaptı.

Öte yandan Yılın kelimesi listesinde “67” dışında dikkat çeken diğer terimler arasında “Gen-Z stare” (Z kuşağı bakışı) ve “tradwife” (geleneksel eş) de yer aldı. “Gen-Z stare”, özellikle iş yerlerinde Z kuşağı üyelerinde gözlenen ifadesiz bakış anlamına gelirken; “tradwife” ise geleneksel cinsiyet rollerini benimseyen, evde yemek yapan, çocuklarına bakan kadınları tanımlamak için kullanılıyor.

'67' TERİMİ NASIL ÜNLENDİ?

Daily Mail'in haberine göre; “67” terimi, rapçi Skrilla’nın “Doot Doot (6,7)” adlı şarkısından geliyor ve bu yaz viral olarak yayıldı. Anlamı ise oldukça basit: “Hiçbir şey.” Genellikle bir kişiyi “ortalama” olarak tanımlamak için kullanılıyor.