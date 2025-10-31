Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
18°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Yılın 'sözcüğü' bu kez ortalığı karıştırdı! Bazıları duymaya tahammül edemiyor

Dijital sözlük platformu Dictionary.com, 2025 yılının kelimesini seçti. Fakat bu kez bir kelime değil sayı yer aldı. Üstelik bu sayı, okulda öğretmenlerin, evde ebeveynlerin duymaktan bıktığı bir sözcük oldu, ortalık karıştı.

Yılın 'sözcüğü' bu kez ortalığı karıştırdı! Bazıları duymaya tahammül edemiyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 09:49

Dictionary.com, 2025 yılı için ''Yılın Kelimesi''ni duyurdu. Z kuşağının ardından gelen Alfa kuşağı arasında popülerleşen bir söylem yılın kelimesi seçildi. Ayrıca bu sefer tercih edilen kelime aslında bir sayıydı; 67.

Yılın 'sözcüğü' bu kez ortalığı karıştırdı! Bazıları duymaya tahammül edemiyor

Okul çağındaki çocuklar arasında hızla ivme kazanan '67'nin ''idare eder'' gibi bir anlamı var, net bir tanımı ise yok. Ayrıca bu terim el hareketiyle beraber kullanılıyor. 67 derken, avuç içleri yukarı bakacak şekilde, eller sırayla yukarı aşağı hareket ettiriliyor. Birçok çocuk ise bunu 'havalı' bulduğunu söylüyor. Fakat öğretmenler ya da ebeveynler aynı fikirde değil.

Yılın 'sözcüğü' bu kez ortalığı karıştırdı! Bazıları duymaya tahammül edemiyor

OKULLARDA YASAKLANDI

Birçok öğretmen, çocukların sürekli sınıfta '67' demesi nedeniyle bu terimi yasakladı. platformu Reddit'te bir kullanıcı, ''Sekizinci sınıf öğretmeniyim ve artık bu kelimeyi duymaktan bıktım. Sınıfımda ‘67’ demeyi yasakladım. Birisi bu iki rakamı arka arkaya söylediğinde sınıf anında ‘67’ diye bağırıyor'' diyerek yaşananları anlattı.

Yılın 'sözcüğü' bu kez ortalığı karıştırdı! Bazıları duymaya tahammül edemiyor

ELEŞTİRİLER YAĞMUR OLDU YAĞDI

Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında giren 67 teriminin, bir kelime olmaması ayrıca tam bir anlama sahip olmaması nedeniyle eleştiriler yağmur oldu yağdı. Bazı kullanıcılar, ''Bu aptalca,'' ''İnsanlık adına umudumu kaybettim'' ve ''Bu bir kelime bile değil'' gibi yorumlar yaptı.

Öte yandan Yılın kelimesi listesinde “67” dışında dikkat çeken diğer terimler arasında “Gen-Z stare” (Z kuşağı bakışı) ve “tradwife” (geleneksel eş) de yer aldı. “Gen-Z stare”, özellikle iş yerlerinde Z kuşağı üyelerinde gözlenen ifadesiz bakış anlamına gelirken; “tradwife” ise geleneksel cinsiyet rollerini benimseyen, evde yemek yapan, çocuklarına bakan kadınları tanımlamak için kullanılıyor.

Yılın 'sözcüğü' bu kez ortalığı karıştırdı! Bazıları duymaya tahammül edemiyor

'67' TERİMİ NASIL ÜNLENDİ?

Daily Mail'in haberine göre; “67” terimi, rapçi Skrilla’nın “Doot Doot (6,7)” adlı şarkısından geliyor ve bu yaz viral olarak yayıldı. Anlamı ise oldukça basit: “Hiçbir şey.” Genellikle bir kişiyi “ortalama” olarak tanımlamak için kullanılıyor.

ETİKETLER
#Eğitim
#sosyal medya
#Yılın Kelimesi
#67
#Gen-z
#Alfa Kuşağı
#Dünya
