Papua Yeni Gine'de heyelan faciası! Çok sayıda ölü var

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde yer alan Wapenmanda Bölgesi'ne bağlı Kukas köyünde toprak kayması meydana geldi.
Heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirirken, can kaybının artabileceği bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, bölge sakinlerinin kendi imkanlarıyla kayıplara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.
Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs 2024'te toprak kayması meydana gelmişti.
Hükümet, heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirilmiş ve Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulunmuştu.