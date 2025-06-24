Çin'de heyelan köprüyü çökertti! Araçlar vadiden uçtu

Çin'in Guizhou eyaletindeki bir otoyolda yer alan köprünün şiddetli yağışlar sonrası çöktüğü bildirildi. Çöken köprüde bulunan araçların vadiye uçtuğu tahmin ediliyor. Öte yandan, köprüden vadiye doğru asılı kalan bir tırın içindeki şoför uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Çin'in Guizhou eyaletindeki Xiamen-Chengdu Otoyolu'nda yer alan bir köprünün şiddetli yağışlar sonrası heyelan nedeniyle çöktüğü bildirildi.

Olay, bu sabah yerel saatle 07:40 civarında bir kamyonun köprüden geçişi sırasında meydana geldi.

Olay yerinden gelen görüntülerde birden fazla aracın çöken köprüden vadiye uçtuğu tahmin ediliyor. Öte yandan, bir tırın köprüden vadiye doğru asılı kaldığı kameralara yansıdı.

TIR ŞOFÖRÜ ASKIDA KALAN TIRDA SIKIŞTI

Tır şoförü asılı kalan tırın içinde saatlerce acil durum ekiplerini beklerken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Yetkililer tarafından olayla ilgili bir açıklama gelmezken, can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.