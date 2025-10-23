Sağanak sonrası heyelan! Yollar trafiğe kapandı

Meteoroloji'nin yağış uyarısı yaptığı Batman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sason ilçesindeki kuvvetli sağanak, 40'tan fazla köy ve mezra yolunda heyelana neden oldu. Yamaçlardan kopan kaya parçaları yollara sürüklendi, dereler taştı. Yollar trafiğe kapanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının yanı sıra yol temizleme çalışmaları başlattı.