Hatay'ı sağanak fena vurdu! Yollar kapandı, evler su altında kaldı, hortum çıktı, insanlar ölümden döndü!

Hatay'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağmurda vatandaşlar felaketi yaşadı. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Şiddetli yağan yağmurda, evler ve yollar sular altında kalırken, otoyollar kapandı. Değişken hava sıcaklığı yüzünden oluşan hortum dehşet saçtı. Yükselen sular alt geçitleri suyla doldurması yüzünden bir engelli vatandaş mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi. Hatay'da yaşanan hava olaylarının ardından bir çok vatandaş mağdur oldu.

ENGELLİ KADIN ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi sel nedeniyle suyla doldu. Akülü aracıyla alt geçitten geçen bir kadın, boğazına kadar gelen suda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kadını kurtardı.

HORTUM DA ÇIKTI

Sabah saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.

VATANDAŞLAR EVLERİNDE MAHSUR KALDI

Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Botla evlere ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ettiler.

OTOYOLDA HEYELAN PANİĞİ

Yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerdeki su seviyesi yükseldi. Artan debiyle birlikte bazı bölgelerde sel meydana geldi. Selin etkisiyle toprak kayması yaşanması sonucu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun Payas mevkii ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları sürerken, otoyolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. Bölgede oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

"HEYELAN ARACIMI 300 METRE SÜRÜKLEDİ"

Aracının 300 metre mesafeden sürüklendiğini ifade eden vatandaş, "Araç kendi eşime ait. 300 metre yukarıda park halindeydi. Kanalın içindeki suyun patlamasıyla heyelan aracımı oradan buraya kadar getirdi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"SELDEN DOLAYI DUVARLARIMIZ PATLADI"

Selden dolayı 3 aracı bahçeye sürüklenen vatandaş ise, "Gece aşırı yağıştan dolayı sel oldu. Selden dolayı duvarlarımız patladı. İki aracımızı buraya kadar getirdi. Bir aracımızı da bahçeye kadar sürükledi. Orada su olduğu için gidemiyoruz. Şu anda kötü durumdayız. Duvarlar patlayınca sular biraz kesildi ama olanlar oldu. Yetkililerden buraya müdahale etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.