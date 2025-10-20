Hatay’da heyelan trafiği felç etti! Ulaşım resmen durdu

Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan otoyolu kapattı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevki geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece ilçelerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabahta etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Selin etkisiyle oluşan heyelan, Toprakkale - İskenderun otoyolunun Payas mevkiinde ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; "Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrasında yola gelen teresubat nedeniyle Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun Payas Dörtyol arası geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.