Hatay'ı sağanak vurdu! Araçlar çamura battı evler göl oldu

Hatay'da sağanak nedeniyle su birinkileri yüzünden otoyol ulaşıma kapatıldı. Araçlar sağanak yağmur ile taşınan çamur birikintilerinin içine saplandı.

AA
20.10.2025
saat ikonu 10:05
20.10.2025
'da sağanak felakete sebep oldu. Şiddetli yağmur yüzünden bir çok araç çamura saplanırken Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol kısmı ulaşıma kapatıldı.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

OTOYOL ULAŞIMA KAPATILDI

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

ETİKETLER
#hatay
#yağmur
#sel
#afet
#tehlike
#Ulaşım Sıkışıklığı
#Yaşam
