Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul güne sağanak yağış ile uyandı! Kent griye büründü

İstanbullular güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda etkisini arttıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 08:33
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 08:40

Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından güne kuvvetli sağanak yağışla uyandı. Gri bulutların hakim olduğu İstanbul'da sağanak hayatı felç etti.

İstanbul güne sağanak yağış ile uyandı! Kent griye büründü

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış nedeniyle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Kimi vatandaş şemsiyesiz bir şekilde duraklarda beklerken, kimi de şemsiyesini alarak yoluna devam etti. Yağmurun etkisiyle bazı bölgelerde yaşandı.

İstanbul güne sağanak yağış ile uyandı! Kent griye büründü

GÜN İÇİNDE ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yağışın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi, öğle saatlerinden sonra ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul güne sağanak yağış ile uyandı! Kent griye büründü
ETİKETLER
#istanbul
#trafik
#yağmur
#trafik yoğunluğu
#Meteorolojik Durum
#Önlem
#İstanbul Yağışı
#Meteoroloji Uyarısı
#Yaşam
