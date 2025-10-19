İstanbul güne sağanak yağış ile uyandı! Kent griye büründü

Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul güne kuvvetli sağanak yağışla uyandı. Gri bulutların hakim olduğu İstanbul'da sağanak hayatı felç etti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış nedeniyle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Kimi vatandaş şemsiyesiz bir şekilde duraklarda beklerken, kimi de şemsiyesini alarak yoluna devam etti. Yağmurun etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

GÜN İÇİNDE ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yağışın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi, öğle saatlerinden sonra ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.