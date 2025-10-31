Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Borsada AI balonu şişti ama herkes görmezden geliyor!

Teknoloji devlerinin değerleri hızla artarken, yatırımcılar yükselişin bir balona dönüşüp dönüşmediğini tartışıyor.

Borsada AI balonu şişti ama herkes görmezden geliyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 11:24

Yapay zekâ, ekonomiyi kökten değiştirecek bir devrim olarak görülüyor. Pazarın birkaç yıl içinde 4,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ancak herkesin aklındaki soru şu: Borsada gerçekten bir “AI balonu” mu var, yoksa bu sadece bir korku senaryosu mu?

Borsada AI balonu şişti ama herkes görmezden geliyor!

BEKLENTİLER Mİ, GERÇEKLER Mİ AĞIR BASIYOR?

Blue Whale Büyüme Fonu Baş Yatırım Sorumlusu Stephen Yiu, “Balon dediğimiz şey, sonunda patlayacak olandır. Bir noktada beklentiler, gerçeklerin önüne geçer” diyerek tabloyu net özetliyor.

Piyasada genel görüş, bir balonun; hisse fiyatlarının aşırı yükselmesi, yatırımcıların bu varlıklara adeta hücum etmesi ve değerlemelerle temel göstergeler arasındaki bağın kopmasıyla ortaya çıktığı yönünde. Dot-com döneminde olduğu gibi… O dönemin hikâyesi de benzer şekilde başlamış, çöküşle sona ermişti.

Son bir yılda teknoloji hisseleri yine göz kamaştırıcı bir ralliye sahne oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi son 12 ayda neredeyse %30 yükseldi, defalarca rekor kırdı. Yarı iletken devlerini içeren Philadelphia Semiconductor Endeksi ise yıl başından bu yana %50 artış gösterdi. Hatta çip üreticisi Nvidia, kısa süre önce 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Borsada AI balonu şişti ama herkes görmezden geliyor!

‘SÜRÜ DAVRANIŞI’ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Crossmark Global Investments’tan Baş Stratejist Victoria Fernandez, “Evet, bir AI balonu var ama bu tüm hisseleri kapsamıyor” diyor.

Fernandez’e göre, “Fiyatlar ve değerlemeler elbette yükseldi, fakat geçmiş zirvelere göre hâlâ dengeli. Yine de sürü davranışını görmemek mümkün değil. Artık piyasadan bahsederken AI demeden geçmek neredeyse imkânsız.”

Yatırımcıların büyük kısmı, güçlü bilançolar ve nakit akışlarının bu değerlemeleri desteklediğine inanıyor. Ancak Fernandez, özellikle Nvidia dışındaki AI şirketlerinin yüksek sermaye harcamalarının serbest nakit akışını negatife çevirmeye başladığına dikkat çekiyor: “Balon varsa, işte o tam da burada oluşuyor olabilir.”

Borsada AI balonu şişti ama herkes görmezden geliyor!

DEĞERLEMELER SONSUZA KADAR GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

Yapay zekâ yarışı büyürken, teknoloji devlerinin piyasa değeri de rekor üstüne rekor kırıyor. Ancak Federated Hermes’ten kıdemli portföy yöneticisi Lewis Grant, bu yükselişin bir sınırı olduğuna inanıyor:

“Mega şirketler bu rallinin öncüsü olabilir ama değerlemeler yalnızca belli bir süre görmezden gelinebilir.”

Grant’e göre, geçmiş balonlardan farklı olarak bugün şirketlerin finansal temelleri çok daha güçlü. Bu da olası bir düzeltmede bile piyasayı tamamen sarsacak bir çöküş ihtimalini azaltıyor.

Borsada AI balonu şişti ama herkes görmezden geliyor!

‘AI YATIRIMI ŞANSA BIRAKILMAZ’

William Blair Investment Management analisti Gurvir S. Grewal, yatırımcıların artık temkinli hareket etmesi gerektiğini söylüyor: “AI’a yatırımda başarılı olmak, geniş tematik iddialardan ziyade detaylı analizlerle mümkün. Hangi şirketin gerçekten bu teknolojiden avantaj sağlayacağını anlamak gerekiyor.”

Borsada AI balonu şişti ama herkes görmezden geliyor!
#yapay zeka
#finans
#Ai Balonu
#Teknoloji Yatırımları
#Piyasa Dönüşümü
#Değerlemeler
#Teknoloji
