Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralıların olduğu kavga anı kameralara yansıdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavga anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 11:21

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen olayda iki aileden onlarca kişi birbirine saldırmıştı.

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralıların olduğu kavga anı kameralara yansıdı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kavgada Y.C.G. isimli şahıs, bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçaklamış, H.A.'yı da sopayla hastanelik etmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Burak A. ve H.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Karşı taraftan ise yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G.'de hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilmişti. Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleri sunucunda hastaneye kaldırılan Burak A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralıların olduğu kavga anı kameralara yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavga anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aileler arasında meydana gelen saldırı anları saniye saniye görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li belediye başkanı trafik kazası geçirdi
İstanbul’da motosiklet kazası: Sürücünün ayağı pedala sıkıştı
ETİKETLER
#ölüm
#yaralanma
#güvenlik kamerası
#bıçaklanma
#Aile Kavgası
#Esenyurt Kavgası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.