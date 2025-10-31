Geçmişe dair yeni gizemli bir halka: Kilise duvarları arasından çıktı, herkesi şoke etti

İngiltere'de yer alan Waltham Abbey Kilisesi en eski ibadet yerlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Kilise son zamanlarda şaşırtıcı bir arkeolojik buluntuya ev sahipliği yaparak gündeme geldi.

Essex bölgesinde yer alan kilisenin duvarları arasında, mumyalanmış halde bir kedi bulundu. Olayı daha da ilginçleştiren ise kedinin 1066 yılındaki Hastings Savaşı'nda hayatını kaybeden son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson'un mezarının hemen yanı başında yer almasıydı.

NADİR OLAY ARAŞTIRMACILARI ŞOKE ETTİ

Uzmanlara göre geçmişte bazı toplumlarda kediler, kötü ruhları, hayaletleri ve cadıları uzak tutmak amacıyla evlerin duvarlarına gömülüyordu. Ancak bu uygulamanın bir kilisede görülmesi son derece nadir olarak kabul ediliyor. Bu durum, araştırmacıları büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

ONLARCA YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Epping Forest Müzesi yöneticisi Ian Channell, mumyalanmış kediyi ilk kez gördüğünde hayrete düştüğünü anlattı. Nesnenin, 1970'lerden bu yana müze koleksiyonunda bulunduğu, ancak kökenine dair bilgiye daha önce rastlanmadığı ortaya çıktı.

Belgelerin yeniden incelenmesiyle, kedinin Waltham Abbey Kilisesi'nin duvarlarından çıkarıldığı anlaşıldı.

GİZEMLERLE DOLU KİLİSE

Waltham Abbey Kilisesi'nin kökeni 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Zaman içinde pek çok tarihi olaya tanıklık eden yapı, bu son keşifle birlikte geçmişine dair yeni ve gizemli bir halka daha eklemiş oldu.