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 | Berkay Alptekin

Araştırmacılar 2 bin 500 yıllık mumyanın vücudunda buldu! Bugünün şartlarında yapılması çok zor

Araştırmacılar, Sibirya'da 19. yüzyılda keşfedilen bir mumyayı inceledi. 50 yaşında bir kadına ait olan cesedin vücudunda dövmeler tespit edildi. Dövmelerin, modern bir dövme sanatçısının yapmakta zorlanacağı süslemeler olduğu ortaya çıktı.

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Araştırmacılar 2 bin 500 yıllık mumyanın vücudunda buldu! Bugünün şartlarında yapılması çok zor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:11

'nın Altay dağlarında 19. yüzyılda keşfedilen ve buzda muhafaza edilen 2 bin 500 yıllık mumyayı incelemeye alan araştırmacılar, vücudundaki dövmeleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yöntemiyle inceledi.

50 yaşında ve kadın olduğu tespit edilen mumyanın leopar, geyik, horoz ve efsanevi yarı aslan yarı kartaldan oluşan karmaşık dövmeleri inceleyen araştırmacılar, antik cilt süslemelerini kendi vücudunda deneyen sanatçısı Daniel Riday ile çalışarak dövmelerin tam olarak nasıl yapıldığını araştırdı.

Araştırmacılar 2 bin 500 yıllık mumyanın vücudunda buldu! Bugünün şartlarında yapılması çok zor

"KARMAŞIK, NET VE TEK TİP"

Araştırmacılar, Çin ile Avrupa arasındaki geniş bozkırda yaşayan göçebe at binicisi Pazyryk halkından olduğu belirlenen kadının "karmaşık, net ve tek tip" dövmelerinin olduğunu gördü.

Modern bir dövme sanatçısının çizmekte zorlanacağı değerlendirilen dövmelerdeki izleri inceleyen araştırmacılar, dövmelerin bir şablon üzerine yapıldığını saptadı.

Kadının sağ ön kolunda bir geyik başının etrafında leopar tasviri, sol kolunda ise aslan gövdeli, kartal başlı ve kanatlı efsanevi griffon canavarının bir geyikle dövüşme sahnesi görüldü.

Araştırmacılar 2 bin 500 yıllık mumyanın vücudunda buldu! Bugünün şartlarında yapılması çok zor

Araştırmanın başyazarı Max Planck Jeoantropoloji Enstitüsü ve Bern Üniversitesinden Gino Caspari, bu bulguların o dönemde yaşayan insanların "sofistike" bir yaşam sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Dövmelerdeki figürlerin bükülmüş arka gövdeleri ve vahşi hayvanların savaş sahnelerinin kültürün tipik özellikleri olduğunu belirten Caspari, kadının baş parmağındaki horoz dövmesini "eşi benzeri görülmemiş, ilgi çekici bir tarz" şeklinde nitelendirdi.

Araştırmanın bulguları "Antiquity" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar 2 bin 500 yıllık mumyanın vücudunda buldu! Bugünün şartlarında yapılması çok zor
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#dövme
#Sibirya
#Mumyası
#Antikmit
#Pazyryk
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