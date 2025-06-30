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 | Berrak Arıcan

Mumya cesetlerin sayısı arttı: Ailelere külleri yerine başka madde verildi

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir krematoryumda bulunan mumyalanmış 60 cesedin ardından 321 ceset daha bulundu. Ayrıca ölen kişilerin ailelerine külleri yerine 'başka maddelerin' verildiği anlaşıldı.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 11:22

Meksika'da bir krematoryumda bulunan 60 mumyalanmış ceset bulunmasının ardından sayı arttı. Ciudad Juarez kentindeki krematoryumda toplam mumyalanmış cesedin 381'e yükseldiği açıklandı. Bir başka ortaya çıkan gerçek ise ailelere yakınların küllerinin değil 'başka maddelerin' verdiğiydi.

Mumya cesetlerin sayısı arttı: Ailelere külleri yerine başka madde verildi

YAKILMAMIŞ, YIĞINLAR HALİNDE 381 CESET

İngiliz basınından Guardian'ın haberine göre, yerel savcılık, bu durumun bir 'ihmal' olduğunu belirtti. AFP haber ajansına konuşan Chihuahua Eyalet Savcılık Sözcüsü Eloy Garcia, ''İlk olarak kremasyon (yakma) işlemine tabi tutulmamış bir şekilde krematoryumda usulsüz bir şekilde tutulan 381 ceset bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Mumya cesetlerin sayısı arttı: Ailelere külleri yerine başka madde verildi

BAZI İNSAN KALINTILARI 2 YIL KADAR ESKİ

Savcılık Sözcüsü Garcia'nın açıklamasına göre, cesetler krematoryumun çeşitli odalarına 'yığılmış' bir haldeydi. Yetkililer, bazı insan kalıntılarının 2 yıl kadar eski olabileceğini, tüm cesetlerin ise mumyalanmış olduğunu açıkladı.

Mumya cesetlerin sayısı arttı: Ailelere külleri yerine başka madde verildi


Öte yandan krematoryumun yöneticilerinden biri, savcılığa gitti ve teslim oldu.

Mumya cesetlerin sayısı arttı: Ailelere külleri yerine başka madde verildi

Krematoryumun yöneticilerinden biri, savcılığa giderek teslim oldu. Yetkililer, cansız bedenlerin şiddet olaylarının kurbanlarına ait olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Mumya cesetlerin sayısı arttı: Ailelere külleri yerine başka madde verildi

İLK OLARAK 60 CESET BULUNMUŞTU

Yerel halkın kötü kokular nedeniyle yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlatmıştı. Binaya yapılan baskında, bir odada üst üste yığılmış 60 kişiye ait mumyalanmış ceset tespit edilmişti.

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#suç
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