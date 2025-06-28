Meksika'da mumya dehşeti! Gelen garip kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Meksika'da yer alan bir krematoryuma yapılan baskın dehşeti gözler önüne serdi. Baskın sonucu ruhsatsız olduğu tespit edilen krematoryumda onlarca mumyalanmış ceset bulundu.

Ailelerin, ölen yakınlarının bedenleri yakılsın diye gönderdiği krematoryumdan garip kokular gelmeye başlayınca, korkunç gerçek açığa çıktı.

Meksika’nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinin güneyindeki Granjas Polo Gamboa mahallesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir krematoryumda yaklaşık 60 mumyalanmış ceset bulundu.

CESETLER ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ

Sağlık Risklerini Önleme Eyalet Komisyonu (Coespris), adli tıp uzmanları ve savcılık yetkilileriyle birlikte yaptığı incelemede, cesetlerin sağlıksız odalarda ve bir cenaze aracının içinde üst üste yığıldığını tespit etti.

