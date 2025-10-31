Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!

Üretim faaliyetleri dokuz yılın en uzun düşüş dönemine girdi. Uzmanlar, yeni teşvik adımlarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 11:29

Çin’de imalat sektörü, son dokuz yılın en uzun gerileme dönemine girdi. Üretimdeki bu sert düşüş, Pekin yönetimi üzerindeki ekonomik destek baskısını yeniden artırdı. İlginç olan ise bu tablo, ülkenin ABD ile ticaret ateşkesi imzaladığı haftaya denk geldi.

Resmî imalat satın alma yöneticileri endeksi (), ekim ayında beklentilerin üzerinde gerileyerek 49’a düştü. Bu seviye, üretim faaliyetlerinin altı aydır en sert şekilde daraldığını gösteriyor. Yeni siparişlerde 2023’ten bu yana en hızlı düşüş yaşandı; hem dış ticaretteki bariyerler hem de içeride zayıf talep, işletmeleri zorluyor.

Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!

TATİLLER VE GERGİN KÜRESEL ORTAM ETKİLİ

Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Huo Lihui, düşüşün nedenleri arasında ekim ayındaki ulusal tatiller nedeniyle azalan çalışma günlerini ve “küresel ortamın artan karmaşıklığını” gösterdi.

Aynı dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal ürünlere yüzde 100 ek gümrük vergisi tehdidinde bulunması, tansiyonu daha da yükseltmişti. Üretim alt endeksi de nisan ayından bu yana ilk kez 50 puanın altına indi; yani büyümeden daralmaya geçildi.

Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!

ZAYIF İÇ TALEP MORALLERİ BOZUYOR

Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında varılan anlaşma, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin bir kısmını azaltacak. Ancak üreticiler, içerideki talep zayıflığı ve iki ülke arasındaki belirsizlikler nedeniyle temkinli.

Hizmet ve inşaat sektörünü kapsayan endeks ise hafif artışla 50,1’e çıktı. Uzmanlara göre bu artışta, sekiz gün süren Ulusal Gün tatilinin turizm ve hizmet sektörüne sağladığı geçici canlanma etkili oldu.

Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!

İHRACATÇILAR TEMKİNLİ İYİMSER

Bloomberg’e konuşan bazı Çinli ihracatçılar, anlaşmanın siparişleri artırabileceğini söylüyor. Ancak çoğu artık “ABD pazarına güvenmenin” riskli olduğunu kabul ediyor. Birçoğu, yeni müşteriler bulmak için diğer pazarlara yönelmiş durumda.

Net ihracat, Çin’in 2025 büyümesinin neredeyse üçte birini oluşturuyor. Bu sayede ekonomi yüzde 5 civarındaki büyüme hedefini tutturmaya yakın. Yine de analistler, yılın son çeyreğinde üretimin 2022’deki “sıfır Covid” döneminden bu yana en yavaş seyrini izleyeceğini tahmin ediyor.

Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!

YENİ TEŞVİKLER YOLDA

Avustralya & Yeni Zelanda Bankası’ndan stratejist Zhaopeng Xing,

“Trump-Şi zirvesi bazı olumlu etkiler oluşturabilir ama ekonomik ivmenin daha da bozulmaması için politika desteği şart,”

dedi.

Çin hükümeti, eylül sonundan bu yana toplam 1 trilyon yuan (yaklaşık 141 milyar dolar) tutarında ek teşvik açıkladı. Bu paket kapsamında, yerel yönetimlerin kullanmadığı tahvil kotası yeniden devreye alınarak altyapı yatırımları ve şirketlere olan borç ödemeleri için kaynak oluşturuldu.

Ekonomistler, Çin Merkez Bankası’nın da önümüzdeki aylarda faiz indirimi ve zorunlu karşılık oranlarında gevşeme yoluyla piyasaya daha fazla likidite sağlayabileceğini öngörüyor.

Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!

BEŞ YILLIK PLANDA TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ÖNCELİKLİ

Pekin, önümüzdeki beş yıllık dönemde ekonomide tüketimi artırmayı hedeflese de ve üretimi yine en öncelikli alanlar olarak koruyor. Yetkililer, temel teknolojilerde “olağanüstü tedbirlerle” atılım yapacaklarını ve ihracat kontrollerini sıkılaştıracaklarını açıkladı.

Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!
ETİKETLER
#Teknoloji
#pmı
#çin ekonomisi
#Çin Imalat
#Dünya Ticaret
#Abd-çin Ilişkileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.