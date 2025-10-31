Çin’de fabrikalar frene bastı: ABD ile ateşkes bile durgunluğu durduramadı!

Çin’de imalat sektörü, son dokuz yılın en uzun gerileme dönemine girdi. Üretimdeki bu sert düşüş, Pekin yönetimi üzerindeki ekonomik destek baskısını yeniden artırdı. İlginç olan ise bu tablo, ülkenin ABD ile ticaret ateşkesi imzaladığı haftaya denk geldi.

Resmî imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ekim ayında beklentilerin üzerinde gerileyerek 49’a düştü. Bu seviye, üretim faaliyetlerinin altı aydır en sert şekilde daraldığını gösteriyor. Yeni siparişlerde 2023’ten bu yana en hızlı düşüş yaşandı; hem dış ticaretteki bariyerler hem de içeride zayıf talep, işletmeleri zorluyor.

TATİLLER VE GERGİN KÜRESEL ORTAM ETKİLİ

Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Huo Lihui, düşüşün nedenleri arasında ekim ayındaki ulusal tatiller nedeniyle azalan çalışma günlerini ve “küresel ortamın artan karmaşıklığını” gösterdi.

Aynı dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal ürünlere yüzde 100 ek gümrük vergisi tehdidinde bulunması, tansiyonu daha da yükseltmişti. Üretim alt endeksi de nisan ayından bu yana ilk kez 50 puanın altına indi; yani büyümeden daralmaya geçildi.

ZAYIF İÇ TALEP MORALLERİ BOZUYOR

Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında varılan anlaşma, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin bir kısmını azaltacak. Ancak üreticiler, içerideki talep zayıflığı ve iki ülke arasındaki belirsizlikler nedeniyle temkinli.

Hizmet ve inşaat sektörünü kapsayan endeks ise hafif artışla 50,1’e çıktı. Uzmanlara göre bu artışta, sekiz gün süren Ulusal Gün tatilinin turizm ve hizmet sektörüne sağladığı geçici canlanma etkili oldu.

İHRACATÇILAR TEMKİNLİ İYİMSER

Bloomberg’e konuşan bazı Çinli ihracatçılar, anlaşmanın siparişleri artırabileceğini söylüyor. Ancak çoğu artık “ABD pazarına güvenmenin” riskli olduğunu kabul ediyor. Birçoğu, yeni müşteriler bulmak için diğer pazarlara yönelmiş durumda.

Net ihracat, Çin’in 2025 büyümesinin neredeyse üçte birini oluşturuyor. Bu sayede ekonomi yüzde 5 civarındaki büyüme hedefini tutturmaya yakın. Yine de analistler, yılın son çeyreğinde üretimin 2022’deki “sıfır Covid” döneminden bu yana en yavaş seyrini izleyeceğini tahmin ediyor.

YENİ TEŞVİKLER YOLDA

Avustralya & Yeni Zelanda Bankası’ndan stratejist Zhaopeng Xing,

“Trump-Şi zirvesi bazı olumlu etkiler oluşturabilir ama ekonomik ivmenin daha da bozulmaması için politika desteği şart,”

dedi.

Çin hükümeti, eylül sonundan bu yana toplam 1 trilyon yuan (yaklaşık 141 milyar dolar) tutarında ek teşvik açıkladı. Bu paket kapsamında, yerel yönetimlerin kullanmadığı tahvil kotası yeniden devreye alınarak altyapı yatırımları ve şirketlere olan borç ödemeleri için kaynak oluşturuldu.

Ekonomistler, Çin Merkez Bankası’nın da önümüzdeki aylarda faiz indirimi ve zorunlu karşılık oranlarında gevşeme yoluyla piyasaya daha fazla likidite sağlayabileceğini öngörüyor.

BEŞ YILLIK PLANDA TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ÖNCELİKLİ

Pekin, önümüzdeki beş yıllık dönemde ekonomide tüketimi artırmayı hedeflese de teknoloji ve üretimi yine en öncelikli alanlar olarak koruyor. Yetkililer, temel teknolojilerde “olağanüstü tedbirlerle” atılım yapacaklarını ve ihracat kontrollerini sıkılaştıracaklarını açıkladı.