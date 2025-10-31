Mehmet Ali Erbil kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan'a 10 milyonluk hediye

Geçtiğimiz ağustos ayında kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen sunucu Mehmet Ali Erbil milyonluk düğün hediyesiyle dikkat çekti. Gülseren Ceylan yeni hediyesiyle Nişantaşı sokaklarında gezdi.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN GÜLSEREN CEYLAN'A MİLYONLUK HEDİYE

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz ağustos ayında evlenmişti. 68 yaşındaki Erbil'in, kendisinden 42 yaş küçük eşi Ceylan'la evliliği çok konuşulurken, ünlü şovmenin düğün hediyesi de dikkat çekti.

Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ederken, Mehmet Ali Erbil'in düğünden aylar sonra aldığı hediye gündem oldu. Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde lüks bir otomobilin direksiyonunda görüntülendi.

İddialara göre; Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'a 10 milyon değerinde spor araba hediye etti.