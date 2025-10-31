Menü Kapat
Mehmet Ali Erbil kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan'a 10 milyonluk hediye

Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen Mehmet Ali Erbil, kesenin ağzını açtı. Eşine jest yapan Mehmet Ali Erbil aldığı hediyeyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Gülseren Ceylan, lüks aracıyla dikkatleri üzerine çekti.

Mehmet Ali Erbil kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan'a 10 milyonluk hediye
Geçtiğimiz ağustos ayında kendisinden 42 yaş küçük ile evlenen sunucu milyonluk düğün hediyesiyle dikkat çekti. Gülseren Ceylan yeni hediyesiyle Nişantaşı sokaklarında gezdi.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN GÜLSEREN CEYLAN'A MİLYONLUK HEDİYE

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz ağustos ayında evlenmişti. 68 yaşındaki Erbil'in, kendisinden 42 yaş küçük eşi Ceylan'la evliliği çok konuşulurken, ünlü şovmenin düğün hediyesi de dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan'a 10 milyonluk hediye

Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ederken, Mehmet Ali Erbil'in düğünden aylar sonra aldığı hediye gündem oldu. Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde lüks bir otomobilin direksiyonunda görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil kesenin ağzını açtı! Gülseren Ceylan'a 10 milyonluk hediye

İddialara göre; Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'a 10 milyon değerinde spor araba hediye etti.

