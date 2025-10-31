Sağlık sorunları yaşayan Orhan Hakalmaz'dan sevindiren haber!

Salın Da Gel, Kızılcıklar Oldu mu?, Sevilir, İki Keklik gibi şarkılarla sevilen bağlama virtüözü Orhan Hakalmaz, bir süredir sağlık problemleriyle gündemde. Böbrek nakli ameliyatı olan Orhan Hakalmaz'dan sevindiren haber geldi.

ORHAN HAKALMAZ BÖBREK NAKLİ AMELİYATI OLDU

Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi ve bağlama virtüözü Orhan Hakalmaz, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarını geride bıraktı. Ünlü sanatçı, zorlu günlerin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

“Yeğenime minnettarım” diyen Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası yeğeni Ebru’ya teşekkür ederek, “Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi” ifadelerini kullandı.

Türkücü, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım’da gerçekleşecek “Yaşam En Güzel Miras” etkinliğinde hayranlarıyla buluşacak.