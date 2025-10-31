Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sağlık sorunları yaşayan Orhan Hakalmaz'dan sevindiren haber!

Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde yer aldı. Zor günleri atlayan Orhan Hakalmaz, böbrek nakli ameliyatı geçirdi. Son sağlık durumu paylaşan Orhan Hakalmaz, sevenlerine müjdeli haberi de verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlık sorunları yaşayan Orhan Hakalmaz'dan sevindiren haber!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 10:51

Salın Da Gel, Kızılcıklar Oldu mu?, Sevilir, İki Keklik gibi şarkılarla sevilen bağlama virtüözü Orhan Hakalmaz, bir süredir sağlık problemleriyle gündemde. ameliyatı olan Orhan Hakalmaz'dan sevindiren haber geldi.

ORHAN HAKALMAZ BÖBREK NAKLİ AMELİYATI OLDU

’nin sevilen ismi ve bağlama virtüözü Orhan Hakalmaz, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarını geride bıraktı. Ünlü sanatçı, zorlu günlerin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

Sağlık sorunları yaşayan Orhan Hakalmaz'dan sevindiren haber!

“Yeğenime minnettarım” diyen Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası yeğeni Ebru’ya teşekkür ederek, “Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi” ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları yaşayan Orhan Hakalmaz'dan sevindiren haber!

Türkücü, Haftası kapsamında 4 Kasım’da gerçekleşecek “Yaşam En Güzel Miras” etkinliğinde hayranlarıyla buluşacak.

Sağlık sorunları yaşayan Orhan Hakalmaz'dan sevindiren haber!

Sıkça Sorulan Sorular

ORHAN HAKALMAZ KİMDİR?
10 Kasım 1964 Samsun doğumlu Orhan Hakalmaz, 1977 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı giriş imtihanlarını kazanarak öğrenimine başladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sakallarını kesen Özcan Deniz, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tüyleri diken diken eden sözleri! "Ben yaptım pişmanım..."
ETİKETLER
#sağlık sorunu
#böbrek nakli
#organ bağışı
#türk halk müziği
#Orhan Hakalmaz
#Bağlama
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.