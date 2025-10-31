Bu akşam maç var mı, hangi maçlar? 31 Ekim bugünün karşılaşmalarının kanalı duyuruldu

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maç programı da incelenedi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN 31 EKİM?

Bu akşam oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalları netleşti.

Suudi Arabistan Pro Lig

17:50 | Al Hilal - Al Shabab | TRT Spor - S Sport Plus

Trendyol Süper Lig

20:00 | Rams Başakşehir - Kocaelispor | Bein Sports 1

Trendyol 1. Lig

20:00 | Hatayspor - Erzurumspor | TRT Spor - Bein Sports 2

Almanya Bundesliga 2

20:30 | Elversberg - Hannover 96 | Tivibu Spor 3

20:30 | Preussen Münster - Holstein Kiel | Tivibu Spor 4

Hollanda Eredivisie

22:00 | PSV - Fortuna Sittard | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus

Almanya Bundesliga

22:30 | Augsburg - B. Dortmund | Tivibu Spor 1 - S Sport Plus

İngiltere FA Cup

22:30 | Luton Town - Forest Green | tabii Spor

İspanya La Liga

23:00 | Getafe - Girona | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

23:15 | Sporting Lisbon - Alverca | Tivibu Spor 4 - S Sport Plus