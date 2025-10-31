Bu akşam maç var mı, hangi maçlar? 31 Ekim bugünün karşılaşmalarının kanalı duyuruldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maç programı da incelenedi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor.
Bu akşam oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalları netleşti.
Suudi Arabistan Pro Lig
17:50 | Al Hilal - Al Shabab | TRT Spor - S Sport Plus
Trendyol Süper Lig
20:00 | Rams Başakşehir - Kocaelispor | Bein Sports 1
Trendyol 1. Lig
20:00 | Hatayspor - Erzurumspor | TRT Spor - Bein Sports 2
Almanya Bundesliga 2
20:30 | Elversberg - Hannover 96 | Tivibu Spor 3
20:30 | Preussen Münster - Holstein Kiel | Tivibu Spor 4
Hollanda Eredivisie
22:00 | PSV - Fortuna Sittard | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus
Almanya Bundesliga
22:30 | Augsburg - B. Dortmund | Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
İngiltere FA Cup
22:30 | Luton Town - Forest Green | tabii Spor
İspanya La Liga
23:00 | Getafe - Girona | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus
Portekiz Liga NOS
23:15 | Sporting Lisbon - Alverca | Tivibu Spor 4 - S Sport Plus