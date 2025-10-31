Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bu akşam maç var mı, hangi maçlar? 31 Ekim bugünün karşılaşmalarının kanalı duyuruldu

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk mücadelesi sürüyor. 31 Ekim Cuma akşamının maç programı da belli oldu.

Bu akşam maç var mı, hangi maçlar? 31 Ekim bugünün karşılaşmalarının kanalı duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
11:27
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
11:27

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşamın maç programı da incelenedi. 'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN 31 EKİM?

Bu akşam oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalları netleşti.

Suudi Arabistan Pro Lig
17:50 | Al Hilal - Al Shabab | TRT Spor - S Sport Plus

Trendyol Süper Lig
20:00 | Rams Başakşehir - Kocaelispor | Bein Sports 1

Trendyol 1. Lig
20:00 | Hatayspor - Erzurumspor | TRT Spor - Bein Sports 2

Almanya
20:30 | Elversberg - Hannover 96 | Tivibu Spor 3
20:30 | Preussen Münster - Holstein Kiel | Tivibu Spor 4

Bu akşam maç var mı, hangi maçlar? 31 Ekim bugünün karşılaşmalarının kanalı duyuruldu

Hollanda
22:00 | PSV - Fortuna Sittard | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus

Almanya Bundesliga
22:30 | Augsburg - B. Dortmund | Tivibu Spor 1 - S Sport Plus

İngiltere
22:30 | Luton Town - Forest Green | tabii Spor

İspanya
23:00 | Getafe - Girona | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus

Portekiz Liga NOS
23:15 | Sporting Lisbon - Alverca | Tivibu Spor 4 - S Sport Plus

