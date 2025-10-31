Galatasaray Ajax maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maç programı

GS, Şampiyonlar Ligi'nde serüveninini sürdürürken Ajax maçının oynanacağı tarih de dikkat çekti.

GALATASARAY AJAX MAÇI NE ZAMAN 2025?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan müsabakanın tarihi 5 Kasım olarak duyuruldu. Çarşamba akşamı 23.00'te oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ediyor.

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23:00)

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL

PSG – 9

Bayern Münih – 9

Inter – 9

Arsenal – 9

Real Madrid – 9

Borussia Dortmund – 7

Manchester City – 7

Newcastle United – 6

Barcelona – 6

Liverpool – 6

Chelsea – 6

Sporting Lizbon – 6



Karabağ – 6

Galatasaray – 6

Tottenham – 5

PSV – 4

Atalanta – 4

Marsilya – 3

Atletico Madrid – 3

Club Brugge – 3

Athletic Bilbao – 3

Eintracht Frankfurt – 3

Napoli – 3

Union Saint-Gilloise – 3

Juventus – 2

Bodø/Glimt – 2

Monaco – 2

Slavia Prag – 2

Pafos – 2

Leverkusen – 2

Villarreal – 1

Kopenhag – 1

Olympiakos – 1

Kairat – 1

Benfica – 0

Ajax – 0