Galatasaray Ajax maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maç programı

GS, Şampiyonlar Ligi'nde serüveninini sürdürürken Ajax maçının oynanacağı tarih de dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan müsabakanın tarihi 5 Kasım olarak duyuruldu. Çarşamba akşamı 23.00'te oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ediyor.
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23:00)
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)
PSG – 9
Bayern Münih – 9
Inter – 9
Arsenal – 9
Real Madrid – 9
Borussia Dortmund – 7
Manchester City – 7
Newcastle United – 6
Barcelona – 6
Liverpool – 6
Chelsea – 6
Sporting Lizbon – 6
Karabağ – 6
Galatasaray – 6
Tottenham – 5
PSV – 4
Atalanta – 4
Marsilya – 3
Atletico Madrid – 3
Club Brugge – 3
Athletic Bilbao – 3
Eintracht Frankfurt – 3
Napoli – 3
Union Saint-Gilloise – 3
Juventus – 2
Bodø/Glimt – 2
Monaco – 2
Slavia Prag – 2
Pafos – 2
Leverkusen – 2
Villarreal – 1
Kopenhag – 1
Olympiakos – 1
Kairat – 1
Benfica – 0
Ajax – 0