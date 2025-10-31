Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kış geldi, sürücüler sanayinin yolunu tuttu! Uzman isim uyardı: Daha az yakıt tüketimi sağlar

Kış mevsimine girilirken araç sahiplerine uyarılar gelmeye başladı. Sürücülere önemli uyarılarda bulunan uzman isim, özellikle kış lastiği, akü ve antifriz kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
11:27
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
11:27

Yaz aylarından kış mevsimine girilirken, bazı sürücüler araçlarının bakımı için sanayinin yolunu tutmaya başladı. Düzce'de araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, kış ayları öncesinde sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Kış geldi, sürücüler sanayinin yolunu tuttu! Uzman isim uyardı: Daha az yakıt tüketimi sağlar

"KIŞ AYLARI ÖNCESİNDE BUNLARIN ELDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"

Kışlık bakımların önemini vurgulayan Sel, "Öncelikle yazın sıcak hava şartlarından çıkıp, kışa girilirken bakım yapılması gerekiyor. Bunların en başında da kış lastiklerimiz var. Akünün kontrol edilmesi, antifriz ve cam sularının kontrol edilmesi, fren ve debriyaj sistemlerinin kontrol edilmesi, cam sileceklerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Aydınlatma sistemlerinin de özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Isıtma soğutma sistemlerinin de bakımını yaptırmak gerekiyor. Kış ayları öncesinde bunların elden geçmesi gerekiyor" dedi.

Kış geldi, sürücüler sanayinin yolunu tuttu! Uzman isim uyardı: Daha az yakıt tüketimi sağlar

"İLK ÖNCE KIŞ LASTİĞİ TAKILMALI"

Zorunlu uygulamasının 1 Aralık itibarıyla başlayacağını hatırlatan Sel, hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte kış lastiği kullanımının şart olduğunu belirtti.

"DAHA AZ YAKIT TÜKETİLECEK"

Kış lastiklerinin önemine değinen Sel, "En başta değiştirilmesi gereken kış lastiğidir. Bu lastiklerin yapısı gereği dişlerinin iyi olması hem yol tutuş seviyelerinin daha üst seviyede olmasını sağlayacak hem de daha az yakıt tüketilecek. Eğer yaz lastiği ile kışa girilecekse yapısı ve hamuru gereği fazla aşınma durumu söz konusu olacak. Yaz lastikleriyle kayma, riski tutunamama riski oluşacak" ifadelerini kullandı.

