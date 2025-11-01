İstanbul'dan bunaldılar, ailecek doğanın yolunu tuttular!

İstanbul’da yaşayan Bülent Ovacıkaşı, yaklaşık 5 yıl önce hayatını Elif Ovacıkaşı ile birleştirdi. Bir süre sonra İdil adını verdikleri kızları dünyaya gelen Ovacıkaşı Ailesi, çocukları 4 yaşına geldiğinde hayatlarını değiştirecek radikal bir karar alarak şehirden uzak, doğayla iç içe bir yaşam sürmeye karar verdi.

"YAŞAMIMIZI MARMARİS SAHİLLERİNDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Eşinin de kendisi gibi doğaya çok düşkün olduğunu belirten Bülent Ovacıkaşı, “Bu kararımızı hayata geçirmek için bir karavan aldık. Ardından ‘evimiz tekerlek’ diyerek İstanbul’dan yola çıktık. Şu anda yaşamımızı Marmaris sahillerinde sürdürüyoruz; oldukça huzurlu ve mutluyuz,” dedi.

Kızları İdil’in de kendileri kadar mutlu olduğunu ifade eden Elif Ovacıkaşı, çocuklarının mutluluğunun kendilerini daha da mutlu ettiğini ve doğayla iç içe yaşamanın keyfini doyasıya çıkardıklarını söyledi.

Sabah sahilde uyanıp yürüyüşle güne başlayan Ovacıkaşı Ailesi, günün her anını dolu dolu geçirmeye çalışıyor. Evleri tekerlek üzerinde olduğu için istedikleri yerde konaklayabiliyor, kapılarını ya da pencerelerini açtıklarında her defasında farklı bir manzarayla karşılaşma şansına sahip oluyorlar.

"HAYATIMIZA YENİ BİR YÖN VERDİK"

Zaman zaman denizin dalgalarıyla, zaman zaman da kuş sesleriyle iç içe yaşayan aile, şehrin kalabalığından ve lüks eşyalarla dolu binalarından uzaklaşarak doğal yaşama döndüklerini belirtiyor. Çamaşırlarını annesi gibi elde yıkayan Elif Ovacıkaşı, aldıkları bu radikal karar sayesinde yaşamlarına yeni bir yön verdiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.