Kocaeli'de dehşete düşüren kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, 30.10.2025 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. 41 AFM 009 plakalı motosiklet sürücüsü M.T.G., 41 AOU 592 plakalı otomobil sürücüsü S.E. ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrulup ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.