Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti

Kınalı Yapıncak, Feride, Makber ve Rüyalar Gerçek Olsa gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında rol alan Engin Çağlar hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Engin Çağlar'ın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
11:20
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
12:12

1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı unutulmaz filmlerle milyonların gönlünde taht kuran Engin Çağlar hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ENGİN ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ

Uzun yıllar Türk sinemasına emek veren ve Film-San Vakfı'nda 7 yıl başkanlık yapan Engin Çağlar hayatını kaybetti. Usta ismin haberini, Film-San Vakfı yaptığı paylaşımla kamuoyuna bildirdi.

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti

Usta sanatçının vefatının ardından Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından "Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve 'nın & Yeşilçam'ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar'a Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…" dedi.

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti

Türk sinemasının altın dönemine damga vuran Engin Çağlar, 1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı unutulmaz filmlerle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

ENGİN ÇAĞLAR KAÇ YAŞINDA?
28 Ağustos 1940 doğumlu Engin Çağlar, Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç'ın Öksüz filmiyle başladı. 1969 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı.
