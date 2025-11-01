Yahudi işgalciler şimdi de Filistinlilerin kuzularını hedef aldı! Taş ve sopalarla katlettiler

Yahudi işgalciler, Filistinli bir aileye ait olan ağıla girerek kuzuları taş ve sopalarla vahşice katletti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yaşanan saldırı sonucu 6 kuzu hayatını kaybederken, 4 kuzu yaralı olarak bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üç işgalci Yahudi kuzulara sopalarla saldırıp, kafalarını taşla ezerek öldürdü.

Öte yandan bazı kuzuların gözleri bıçakla oyulmuş halde bulundu.

OLAĞAN BİR DURUM HALİNE GELDİ

Saldırı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hayvanları, mahsulleri ve mülklerinin sık sık hedef alındığı Yahudi işgalcilerin şiddet eylemlerinin bir parçası.

Sakinler, her bir koyunun değerinin 12 bin ila 14 bin TL olduğunu söylüyor. Bu saldırıların Filistinlilerin ekonomik kaynaklarını yok etmek amacıyla yapıldığının altını çiziyorlar.

Yahudi işgalciler, daha önce de bölgedeki Filistinlilerin evlerini yakmış, iş yerlerine saldırmıştı.