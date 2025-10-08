İstanbul'da işgalci İsrail'e yönelik protestoları sürüyor!

İşgalci İsrail'e protestolar devam ediyor. İstanbul Sirkeci'de bir restoran zincirinin şubesi önünde toplanan gençler, ellerinde Filistin Bayrakları ile terör devleti İsrail'i protesto etti.

Grup, Sirkeci'de terör devleti İsrail'i destekleyen bir restoran zincirinin önünde toplandı. Katılımcılar, "Katil İsrail, işbirlikçi McDonald's" diyerek tepkilerini gösterdi.

Filistin ve Türk bayraklarını taşıyan grup, restoranın bulunduğu binaya da Filistin ve Türk bayrakları astı.