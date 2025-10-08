Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
16°
 Berrak Arıcan Baş

Gazze'de barış için müzakerelerde 3. gün: İsrail ve Hamas taleplerini iletiyor

Gazze'de barış için İsrail ve Hamas heyetleri Mısır'da bir araya geldi. Müzakerelerde iki gün geride kaldı. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı'na olumlu yaklaştı fakat gerçek güvenceler istendi. Müzakerelere katılmak üzere MİT Başkanı İbrahim Kalın da Mısır'a gitti. Kalın, öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle bir araya geldi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
09:15
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
09:15

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı, 'ın Şarm el Şeyh şehrinde İsrail ve yetkilileriyle görüşülüyor. Gazze'de barış için müzakerelerin bugün üçüncü günü. Görüşmeler, dolaylı müzakereyle ilerliyor.

Gazze'de barış için müzakerelerde 3. gün: İsrail ve Hamas taleplerini iletiyor

HAMAS ULUSLARARASI KOMİTEYE KARŞI

Müzakerelerin ilk turunun olumlu geçtiği belirtildi. Mısırlı bir yetkili, tarafların, esir takası ve sağlanması da dahil olmak üzere planının ilk aşamasındaki şartların çoğunda anlaştıklarını söyledi. Fakat Hamas bölgenin uluslararası bir geçiş komitesine devredilmesini reddediyor. Mısır ve Ürdün'de eğitilmiş Filistin güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeye ise sıcak bakıyor.

Gazze'de barış için müzakerelerde 3. gün: İsrail ve Hamas taleplerini iletiyor

'GERÇEK TEMİNATLAR' TALEBİ

Hamas ise ilk açıklamasında, ''Filistinlilerin beklentilerini karşılayan bir anlaşmaya ulaşmak için tüm engelleri aşmayı amaçladığını'' ifade etti. Hamas heyetinin başkanlığını yapan Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ise Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden 'gerçek teminatlar' isteğinde bulundu.

Gazze'de barış için müzakerelerde 3. gün: İsrail ve Hamas taleplerini iletiyor

Arabulucu Katar'dan ise temkinli açıklamalar geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, plan üzerinde çalışılması gereken çok sayıda ayrıntı olduğunu ifade etti, "Amacımız geçici değil, uzun vadeli bir ateşkese ulaşmak" dedi.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN DA MISIR'DA

Müzakerelere MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani de katılacak. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve iş insanı Jared Kushner (Kuşnır) da Mısır'a gitti.

Gazze'de barış için müzakerelerde 3. gün: İsrail ve Hamas taleplerini iletiyor

''GAZZE'DE BARIŞ İÇİN GERÇEK BİR ŞANS VAR''

ABD Başkanı Trump ise " Şeridi'nde barışa dair gerçek bir şans var. Ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir ABD ekibi şu anda bölgede, başka bir ekibimiz de müzakerelere katılmak üzere yola çıktı. Bu, yalnızca Gazze'ye değil, tüm Orta Doğu'ya umut getirebilir" ifadelerini kullandı.

Yürütülen diplomatik temasların uluslararası destek gördüğünü de belirten Trump, "Dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler bu planı destekliyor. Desteklemeyen kimse olduğunu sanmıyorum. Gerçekten bir şeyler yapma şansımız var. Eğer bunu başarabilirsek, sadece rehinelerin serbest kalması değil, bölgedeki tüm halklar için güvenli bir gelecek mümkün olacak" dedi.

Gazze'de barış için müzakerelerde 3. gün: İsrail ve Hamas taleplerini iletiyor

''ANLAŞMAYA UYMALARINI SAĞLAYACAĞIZ''

Bir gazetecinin "'in muhtemel bir anlaşma sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmeyeceğine dair ne tür bir garanti verebilirsiniz?" sorusuna Trump, "Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. ABD, bu sürecin garantörlerinden biri olacak. Barış planının başarısı, tarafların taahhütlerine sadık kalmalarına bağlı. Biz de bunu sağlamak için tüm diplomatik gücümüzü kullanacağız" cevabını verdi.

Gazze'deki esirlerin durumuna değinen Trump, "Rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ekiplerimiz bu konuda ilerleme kaydetti. Şu anda sahada çalışan özel temsilcilerimiz, rehinelerin güvenli şekilde teslim edilmesi için gerekli ortamı oluşturuyor" dedi.

Gazze'de barış için müzakerelerde 3. gün: İsrail ve Hamas taleplerini iletiyor

''SADECE GAZZE İÇİN DEĞİL BÖLGESEL BARIŞ BARIŞ SÜRECİ''

Barış sürecinin sadece Gazze ekseninde değil, Orta Doğu genelinde istikrar çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Trump, "Bu mesele, sadece Gazze ile sınırlı değil. Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, hatta Avrupa ülkeleri de bu sürece dahil. Eğer herkes aynı yönde hareket ederse, Orta Doğu'da uzun yıllardır süren şiddeti sona erdirme fırsatımız olacak. Bu barış planı yalnızca ateşkesle sınırlı değil. Bölgenin yeniden inşası, insani yardımların artırılması ve güvenlik garantilerinin sağlanması da planın bir parçası" dedi.

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#mısır
#hamas
#ateşkes
#barış görüşmeleri
#Trump Planı
#Dünya
