Son dakika... İsrail ordusu Özgürlük Filosu'na saldırdı: Aktivistler alıkonuldu

Gazze’ye insani yardım taşıyan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu, Gazze'ye seyrine devam ederken İsrail müdahalesine maruz kaldı.

AMİRAL GEMİSİNE SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından 27 Eylül'de İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya Limanı'ndan yola çıkan gemilerden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan'a saldırdı.

İSRAİL'DEN 'MÜDAHALE' ANONSU

İsrail askerleri, filodaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

CAN YELEKLERİYLE BEKLEDİLER

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

AKTİVİSTLER ALIKONULDU

Filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, aktivistlerin limanda güvende olduğunu ve en kısa sürede sınır dışı edileceği duyuruldu.

GEMİDE TÜRKLER DE VAR

Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 ülkeden 96 aktivist bulunuyor. Gemide dünyaca ünlü doktorlar ve gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

Gemideki Türk milletvekilleri; Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün.