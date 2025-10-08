Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Son dakika... İsrail ordusu Özgürlük Filosu'na saldırdı: Aktivistler alıkonuldu

Son dakika haberi: İsrail, Gazze'de ateşkes için müzakereler sürerken Küresel Sumud Filosu'na uyguladığı müdahalenin bir benzerini Özgürlük Filosu'na uyguladı. İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırıya başladı. Gemilere çıkarma yapan askerler, aktivistleri alıkoydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 06:04
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 08:14

’ye taşıyan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu, Gazze'ye seyrine devam ederken müdahalesine maruz kaldı.

AMİRAL GEMİSİNE SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından 27 Eylül'de İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya Limanı'ndan yola çıkan gemilerden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan'a saldırdı.

Son dakika... İsrail ordusu Özgürlük Filosu'na saldırdı: Aktivistler alıkonuldu

İSRAİL'DEN 'MÜDAHALE' ANONSU

İsrail askerleri, filodaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

CAN YELEKLERİYLE BEKLEDİLER

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Son dakika... İsrail ordusu Özgürlük Filosu'na saldırdı: Aktivistler alıkonuldu

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

AKTİVİSTLER ALIKONULDU

Filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

Son dakika... İsrail ordusu Özgürlük Filosu'na saldırdı: Aktivistler alıkonuldu

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, aktivistlerin limanda güvende olduğunu ve en kısa sürede sınır dışı edileceği duyuruldu.

Son dakika... İsrail ordusu Özgürlük Filosu'na saldırdı: Aktivistler alıkonuldu

GEMİDE TÜRKLER DE VAR

Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 ülkeden 96 aktivist bulunuyor. Gemide dünyaca ünlü doktorlar ve gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

Gemideki Türk milletvekilleri; Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivist daha Türkiye'ye döndü
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#insani yardım
#abluka
#Özgürlük Filosu
#Gemi Durdurma
#Aktivist
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.