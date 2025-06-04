Yahudi işgalciler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi: 10 yaralı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yahudiler, Ramallah kentindeki Deir Dibwan kasabasında Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıda, 10 Filistinli yaralandı.

İTFAİYE VE AMBULANSLARI ENGELLEDİLER

Yerel kaynaklar, Yahudilerin yaralılara ve yangına müdahale için gelen itfaiye ve ambulansların bölgeye girişini engellediğini ve taş atarak saldırdığını aktardı.

Kaynaklar, ayrıca saldırılar sırasında İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve kasabaya giriş-çıkışı kapattıklarını ifade etti.