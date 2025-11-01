Sıfır arabası ile evine giderken 'milyarda bir görülen' bir olay yaşadı! "Şoka uğradım"

Menü Kapat
19°
 Ömer Faruk Dogan

Güney Avustralyalı bir veteriner hekimin yeni teslim aldığı Tesla Model Y aracına seyahat halindeyken ön camına meteor çarptığı iddia edildi. Çarpışmanın ardından camın erimiş ve sıcak olması, olayın bir göktaşı çarpması olabileceği şüphesini doğurdu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.11.2025
10:38
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
10:38

'da veteriner hekim olan bir sürücü, yeni teslim aldığı elektrikli otomobili ile evine dönerken inanılmaz bir olay yaşadı. Aracın ön camına, uzmanların 'milyarda bir görülecek bir olay' dediği bir ihtimal gerçekleşerek çarptı.

Daily Mail'in haberine göre, Andrew Melville-Smith isimli kullanıcı, Model Y aracını teslim aldıktan sonra evine doğru yola çıktı. Sürüş sırasında araçta büyük bir çarpma sesiyle sarsıldı. Hekim, o anı "Kaza yaptığımı düşündüm, şoktaydım. Yüzümden cam parçalarını sildiğimi ve tamamen yönümü şaşırdığımı hatırlıyorum" diyerek anlattı.

CAMDA ERİYEN GÖKTAŞI İZİ ŞÜPHELERİ BAŞLATTI

Olay, 19 Ekim'de yerel saatle 21:00 civarında havanın açık olduğu bir gecede meydana geldi. Sürücü saatte 110 km hızla giderken, büyük bir gürültüyle birlikte aracın içini duman ve yanık kokusu kapladı. Çarpışmaya neyin neden olduğunu anlamak için çevresine baktı, ancak ne yakında bir ne de bir canlı izine rastladı.

Tesla'nın araç içi kameraları dahi çarpışmaya dair net bir görüntü kaydetmemişti.

Arabayı durdurduğunda, ön camında büyük bir krater olduğunu fark etti. Camın içeri doğru erimiş ve sarkmış gibi görünmesi, üstelik dokunulduğunda hâlâ sıcak olması dikkatini çekti. Otomobil camının yaklaşık 1500°C sıcaklıkta eridiği düşünüldüğünde, başlangıçta saçma gelse bile aklına bir göktaşı çarpması ihtimali geldi.

İLK OLABİLİR

Kullanıcı, Güney Avustralya Müzesi'ndeki bilim insanlarıyla temasa geçti. Müzenin müdürü Dr. Kieran Meaney, ilk başta "Bunun gerçek olma ihtimali yok" diye düşündüğünü belirtti. Ve müzeye sık sık göktaşı ihbarı geldiğini ancak çoğunun basit kaya parçaları olduğunu ekledi.

Ancak camdaki erime ve yanmış gibi görünen renk değişikliği, Dr. Meaney'in de fikrini değiştirdi. Meaney, "Kesinlikle sıcak bir şey çarpmış. Bunun başka bir mantıklı açıklaması yok" dedi.

Eğer olay doğrulanırsa, kayıtlara geçen hareket halindeki bir araca isabet eden ilk göktaşı çarpması olacak. Müze, ön cam değiştirildikten sonra inceleme yapmak ve kayıp göktaşı parçalarını kurtarmak amacıyla araca erişim talebinde bulundu.

HERKES İKNA OLMUŞ DEĞİL: "ATEŞ TOPU GÖRÜLMELİYDİ"

Ancak herkes göktaşının çarptığı konusunda tamamen ikna olmuş değil. Bugüne kadar sadece bir kişinin göktaşı çarpması sonucu yaralandığı kaydedilmişti.

1954 yılında Ann Hodges adında bir kadına, tavanı delip radyodan sekerek bacağına isabet eden dört kilogramlık bir göktaşı çarpmıştı. Başka bir kaydın olmaması, hareket halindeyken bir meteorun çarpma ihtimalinin neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor.

Şüpheleri artıran bir diğer nokta ise, sürücünün iddia edilen büyüklükteki bir enkaz parçasına eşlik etmesi gereken "ateş topu" görmediğini belirtmesi oldu. Bu kadar büyük bir enkaz parçası varsa, kesinlikle ateş topunun da görülmüş olması gerektiği bildiriliyor.

