Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Maduro'dan ABD'ye karşı "Acil Askeri Destek" talebi iddiası

ABD medyası, Venezuela'nın Rusya'dan "acil askeri destek" istediğini iddia etti. Haberde, "Belgeler, Maduro'nun ABD güçleri Karayipler'de konuşlanırken Rusya'dan füzeler, radarlar ve daha gelişmiş uçaklar talep eden bir mektup taslağı hazırladığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 21:48

merkezli Washington Post (WP) gazetesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'ye karşı 'dan, "acil askeri destek" istediğini öne sürdü.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İSTENDİ"

WP, elde ettiği ABD hükümetine ait bazı belgelere göre Maduro'nun Rusya'dan, "füzeler dahil acil askeri destek talep ettiği" iddiasına yer verdi. Gazete haberinde ayrıca, Caracas yönetiminin, ve 'dan da yardım talep ederek insansız hava araçları istediği iddiasını paylaştı.

Haberde, "Belgeler, Maduro'nun ABD güçleri Karayipler'de konuşlanırken Rusya'dan füzeler, radarlar ve daha gelişmiş uçaklar talep eden bir mektup taslağı hazırladığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Maduro'dan ABD'ye karşı "Acil Askeri Destek" talebi iddiası

GENİŞLETİLMİŞ ASKERİ İŞBİRLİĞİ TALEBİ

WP, Caracas yönetiminin Moskova'dan taleplerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazılan bir mektupta dile getirdiğini ve bu ay "üst düzey bir yardımcının" Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında, bu mektubun iletilmesinin planlandığına dair detaylara yer verdi. Belgelere göre Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e hitaben de "ABD ile Venezuela arasındaki tırmanışa karşı koymak" amacıyla iki ülke arasında "genişletilmiş askeri işbirliği" talebinde bulunan bir mektup kaleme aldı.

Ayrıca belgelerde, Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez'in de İran'a yapacağı ziyareti planlarken, yakın zamanda bu ülkeden askeri teçhizat ve sevkiyatını koordine ettiği belirtiliyor.

WP haberinde, ABD belgelerinde, "Maduro'nun ABD'nin Karayipler'deki saldırganlığının ciddiyetini vurguladığı ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri eylemini, ortak ideolojileri nedeniyle Çin'e karşı bir eylem olarak tanımladığının" yer aldığı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamas'tan İsrail'in idam çağrısı görüntülerine sert tepki: Açık bir provokasyon!
ETİKETLER
#çin
#rusya
#abd
#iran
#venezuela
#iha
#Askeri Destek
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.