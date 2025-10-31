Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Hamas'tan İsrail'in idam çağrısı görüntülerine sert tepki: Açık bir provokasyon!

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, İsrailli bakan Ben-Gvir'in Filistinli esirleri aşağılayan tutumunun "açık bir provokasyon" olduğunu söyledi...

KAYNAK:
AA
GİRİŞ:
31.10.2025
20:57
GÜNCELLEME:
31.10.2025
21:08

, 'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli esirleri aşağılamasını ve idamla tehdit etmesini, "Filistin halkına yönelik bir provokasyon ve işlenen cinayetlerin meşrulaştırılması" olarak nitelendirdi.

"CİNAYETİN MEŞRULAŞTIRILMASIDIR"

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Ben-Gvir'in İsrail hapishanesindeki Filistinlileri aşağılayan görüntüleri paylaşarak idam çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik saldırgan uygulamalarını artırdığını ve İsrail hükümetinin de esirleri koruyan tüm norm, değer ve yasaları ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirten Merdavi, şu ifadeleri kullandı:

"Ben-Gvir'in yaptığı sadece bir tehdit veya yüzeysel bir sözlü saldırı değil, (İsrailli) yetkililerin Filistin halkına yönelik provokasyonlarının bir devamı ve işgalcilerin işlediği cinayetin meşrulaştırılmasıdır."

Hamas'tan İsrail'in idam çağrısı görüntülerine sert tepki: Açık bir provokasyon!

Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik provokasyonların sonucuna ilişkin uyarıda bulunan Merdavi, "İşlediği suç politikalarının sonuçlarından tamamen işgalci İsrail sorumludur." dedi.

Merdavi, uluslararası insan hakları ve hukuk kuruluşlarına, İsrailli liderlerin Filistinli esirlere karşı işledikleri savaş suçları ve ihlallerinden dolayı hesap vermeleri için derhal harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail basınında çıkan görüntülerde, hapishanedeki çok sayıda Filistinlinin avluda elleri arkadan bağlı şekilde yüzükoyun yerde yattığı görülmüştü.

Avludaki İsrail bayrağı önünde yüzüstü yatan tutuklulara işaret eden Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uyguladıklarını söylemişti.

Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uygulamakla övünen Ben-Gvir, "Yapılması gereken bir şey daha var; ." ifadesini kullanmıştı.

