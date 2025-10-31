Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Hollanda seçimlerinde sonuçlar belli oldu! Rob Jetten zaferini ilan etti, Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders havlu attı

Hollanda'daki Demokratlar 66 (D66) Partisi lideri Rob Jetten, parlamento seçimlerinin oy sayımı devam ederken zaferini ilan etti. Türkiye ve İslam karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Geert Wilders ise istediği sonucu alamadı.

Hollanda seçimlerinde sonuçlar belli oldu! Rob Jetten zaferini ilan etti, Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders havlu attı
'da çarşamba günü yapılan parlamento seçimlerin ardından aşırı sağcı 'in Özgürlük Partisi (PVV) ile Demokratlar 66 (D66) arasındaki ilk sıra için başa baş ilerleyen yarışta sona yaklaşıldı.

KAPATILAMAYACAK FARK AÇTI

Hollanda haber ajansı ANP, Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin (PVV) oylarının artık D66 oylarını geride bırakamayacağını açıkladı. Oyların sayımında henüz sona gelinmiş olmasa da D66'nın Wilders liderliğindeki PVV'nin 15 bin 155 oy önünde olduğunu ve bu farkın kapatılamayacağı duyuruldu. Henüz resmi olmayan bu sonuçlar, D66 lideri Jetten'in yeni hükümetinin kurulmasına liderlik edeceği ve yeni Hollanda Başbakanı olacağı anlamına geliyor.

Hollanda seçimlerinde sonuçlar belli oldu! Rob Jetten zaferini ilan etti, Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders havlu attı

JETTEN: HOLLANDA'NIN EN BÜYÜK PARTİSİ OLDUK

Gelişmeler üzerine D66 lideri Rob Jetten, zaferini ilan etti. Jetten, sonuçların netleşmesinin ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada "Bize güvendiğiniz için teşekkürler. Hollanda'nın en büyük partisi konumuna geldik ve artık tüm Hollandalılar adına çalışacağız" dedi.

Hollanda seçimlerinde sonuçlar belli oldu! Rob Jetten zaferini ilan etti, Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders havlu attı

Ayrıca Lahey kentinde gazetecilere konuşan Jetten, geniş tabanlı bir merkez koalisyonu kurmayı hedeflediğini söyledi. Jetten, "En önemli meseleler konut piyasası, göç iklim ve ekonomi gibi konularda bize oy vermeyen milyonlarca insanı nasıl temsil edebileceğimize bakmaktır" ifadelerini kullandı. sonuçlarının karmaşık olduğunu da ifade eden Jetten, tüm siyasi liderleri istikrarlı bir koalisyon inşasına odaklanmaya çağırdı.

KESİN SONUÇLAR 90 BİN OYA BAĞLI

Kesin sonuçların, hala oy sayımı tamamlanmayan son yerel yönetim Noord-Limburg bölgesinde çoğunlukla PVV'ye oy veren Venray kasabasındaki 24 bin oy ile yurt dışında yaşayan ve genellikle D66'yı tercih eden Hollandalı seçmenlerin kullandığı 90 bin oya bağlı olduğu düşünülüyor. Parlamentoya giren partilerin liderlerinin Salı günü bir araya gelmeleri ve koalisyon seçeneklerini değerlendirmek üzere deneyimli bir siyasetçi ya da devlet çalışanını görevlendirmeleri bekleniyor.

Hollanda seçimlerinde sonuçlar belli oldu! Rob Jetten zaferini ilan etti, Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders havlu attı

YARIŞ BAŞA BAŞ SÜRÜYORDU

Çarşamba günü yapılan seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 99'unun sayılmasıyla birlikte sonuçlar, PVV ile merkezci D66 partisinin her ikisinin de 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 26'şar sandalye kazandıklarını ortaya koymuştu. Oy sayımı devam ederken iki parti arasındaki oy farkı sadece birkaç bin seviyesinde kalmış, seçimlerin galibine ilişkin belirsizlik Çarşamba gecesinden bu yana aşılamamıştı.

