Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hollanda'da genel seçimler için sandık başında: Türk kökenli 34 aday yarışta

Hollanda'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Türkiye saatiyle 23.00'a kadar sürecek olan seçimlerde Türk kökenli 34 aday yer alıyor. Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerinde resmi sonuçların ise 7 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 12:03

Hollanda’da yaklaşık 13,4 milyon seçmen, için oy kullanmaya başladı. Genel seçimde 1166 aday ve 27 parti, 150 sandalye için yarışıyor. Türk kökenli 34 adayın da yer aldığı seçimlerde hiçbir partinin, tek başına hükümet kurmaya yetecek 76 milletvekili sayısına ulaşması öngörülmüyor.
Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

Hollanda'da genel seçimler için sandık başında: Türk kökenli 34 aday yarışta

RESMİ SONUÇLAR 7 KASIM'DA

Hollanda medyası, oy verme işlemi bittikten sonra sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak. Resmi sonuçlar ise 7 Kasım'da açıklanacak.
Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. Ülkede daha önce hükümet, 2023'te 223 günde ve 2021'deki seçimin ardından 229 gün sonra kurulmuştu.

Son yıllarda sürekli hükümetleriyle yönetilen ülkede, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

Hollanda'da genel seçimler için sandık başında: Türk kökenli 34 aday yarışta

AŞIRI SAĞCI WILDERS'IN PARTİSİ DÜŞÜŞTE

Son anketlere göre, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisinin (PVV), Demokratlar 66'nın (D66) ve seçimlere ittifak kurup ortak giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Solun (Groen Links), 23'er sandalye alması öngörülüyor.

Geçen hükümette yer alan PVV'nin 2023'teki seçimde kazandığı 37 sandalyenin 23'e düşebileceği belirtiliyor.

Hollanda'da genel seçimler için sandık başında: Türk kökenli 34 aday yarışta

ANKETLERDE DURUM NASILDI?

Diğer aşırı sağcı partilerden Demokrasi için Forum Partisinin (FvD), 2023 seçimlerine göre oylarını artırarak toplam 6 milletvekili ve JA21 Partisinin de 11 milletvekili ile Temsilciler Meclisi'ne girmesi öngörülüyor. Buna göre, aşırı sağcıların Meclis'teki toplam sandalye sayısının 41'den 45'e çıkması bekleniyor.
Son seçimlerde 5 sandalye kazanan Hristiyan Demokratlar Birliğinin (CDA) de sandalyesini 19'a çıkarması bekleniyor.

Anketlerde, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki geçen hükümetin diğer koalisyon ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisinin (VVD) oylarının ise geçen seçimlerde düştüğü gibi bu seçimlerde daha da gerileyerek 24 sandalyeden 16'ya düştüğü görülüyor.

Son hükümetin koalisyon ortaklarından Yeni Sosyal Sözleşme Partisinin (NSC) geçen seçimlerde aldığı 20 sandalyenin 1'e, aşırı sağcı Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) de 2023'te elde ettiği 7 sandalyenin 5'e düşmesi öngörülüyor.

Seçime, Hollanda'da Temsilciler Meclisine girdiği 2017'den bu yana ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eden ve Filistin'in haklarını savunan Denk Partisi de katılıyor.
Mecliste 3 sandalyeyle temsil edilen, üyelerinin çoğunluğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi, bu seçimde 50 adayla yarışıyor.
Denk Partisinde 22 Türk kökenli aday bulunuyor. Anketlere göre, partinin oylarını koruyarak 3 sandalye kazanacağı belirtiliyor.

Hollanda'da genel seçimler için sandık başında: Türk kökenli 34 aday yarışta

HOLLANDA'DA HÜKÜMET KRİZİ

Hollanda'da Temmuz 2024'te göreve başlayan dörtlü koalisyon hükümeti, aşırı sağcı PVV partisinin göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetten çekilmesiyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran'da düşmüştü.

Ağustos ayında İsrail'e yönelik daha sert tedbirler alınamaması nedeniyle NSC partisinin de hükümetten çekilmesiyle koalisyonu şu an sadece VVD ve BBB partileri sürdürüyor.

Ülkede son 4 hükümetin tamamı göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle erken genel seçime gitmiş olup, Hollanda kısa süreli hükümetler ve sık seçimler döneminden geçiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hollanda hükümetinin el koyduğu Nexperia'dan yeni karar
Trump'ın Güney Kore ziyareti öncesinde Kuzey Kore'den gözdağı: Seyir füzesini fırlattı
ETİKETLER
#genel seçim
#koalisyon
#Hollanda Seçimi
#Pvv
#Hükümet Krizi
#Göçmen Politikaları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.