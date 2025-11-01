Elektrik faturalarında hesaplar değişti! 2.5 milyon kişi etkilenecek

Kategoriler
Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği değişti. Çok kazanan elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek, dar ve orta gelirli kesim desteklenmeye devam edilecek. Aylık 984 TL ve üzeri elektrik faturası gelenler kademeye takılacak. Düzenlemeden 2.5 milyon abone etkileniyor. İşte detaylar...
Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği değişti. Düzenlemeyle yıllık 4 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketenler devlet desteğinden yararlanamayacak. Böylece konutlarda aylık 333 kilovatsaat yani 984 TL ve üzerinde elektrik tüketimi olanlar yeni dönemde kademeye takılacak. Düzenlemeden 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6'ya denk gelen 2.5 milyonunun etkilenmesi bekleniyor.
Elektrik ve doğalgazda yıllardır uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon desteklenirken; dar, orta ve yüksek gelirlinin aynı oranda desteklerden faydalanmaması için de önlemler alınmaya devam ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında güncellemeye gitti. Güncelleme sonrasında üst gelir grubunda olan ve elektriği fazla tüketen haneler elektrik maliyetini gerçeğine daha yakın oranlarda ödemeye başlayacak.
Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcılar yeni dönemde kademeye takılacak.
Aylık 984 lira ve üzerinde faturası gelenler kademeden etkilenmiş olacak.
2025'te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1.3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2.5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6'sı etkilenmiş olacak.
Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.