Elektrik faturalarında hesaplar değişti! 2.5 milyon kişi etkilenecek

Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği değişti. Çok kazanan elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek, dar ve orta gelirli kesim desteklenmeye devam edilecek. Aylık 984 TL ve üzeri elektrik faturası gelenler kademeye takılacak. Düzenlemeden 2.5 milyon abone etkileniyor. İşte detaylar...