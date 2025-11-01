Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elektrik faturalarında hesaplar değişti! 2.5 milyon kişi etkilenecek

Kasım 01, 2025 11:41
1
elektrik fatura

Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği değişti. Çok kazanan elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek, dar ve orta gelirli kesim desteklenmeye devam edilecek. Aylık 984 TL ve üzeri elektrik faturası gelenler kademeye takılacak. Düzenlemeden 2.5 milyon abone etkileniyor. İşte detaylar...

2
elektrik fatura

Elektrikte kademeli olarak uygulanan devlet desteği değişti. Düzenlemeyle yıllık 4 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketenler devlet desteğinden yararlanamayacak. Böylece konutlarda aylık 333 kilovatsaat yani 984 TL ve üzerinde elektrik tüketimi olanlar yeni dönemde kademeye takılacak. Düzenlemeden 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6'ya denk gelen 2.5 milyonunun etkilenmesi bekleniyor.
 

3
elektik faturası

Elektrik ve doğalgazda yıllardır uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon desteklenirken; dar, orta ve yüksek gelirlinin aynı oranda desteklerden faydalanmaması için de önlemler alınmaya devam ediyor.
 

4
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında güncellemeye gitti. Güncelleme sonrasında üst gelir grubunda olan ve elektriği fazla tüketen haneler elektrik maliyetini gerçeğine daha yakın oranlarda ödemeye başlayacak.
 

5
2.5 MİLYON ABONE ETKİLENECEK

2.5 MİLYON ABONE ETKİLENECEK

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcılar yeni dönemde kademeye takılacak.
 

6
33 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

33 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

Aylık 984 lira ve üzerinde faturası gelenler kademeden etkilenmiş olacak.
 

7
elektrik faturası

ABONELERİN YÜZDE 6'SI ETKİLENECEK

2025'te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1.3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2.5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6'sı etkilenmiş olacak.
 

8
UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.