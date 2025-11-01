Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Zorunluluk bitti ama görev bitmedi! Eski yükümlüden alkış toplayan hareket

Eski yükümlü Mevlüt Bayrak, denetim süresi bitmesine rağmen okullar için çalışmaya devam etmek istediğini belirtti. Kürtün Mahallesi Muhtarı Özkan Yıldırım da gösterdiği duyarlılık ve mahalleye verdiği destekten dolayı Bayrak'a boya makinesi hediye etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 11:51

Çarşamba Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, kamu yararına ücretsiz çalıştırma kapsamında birçok yükümlü görev yapıyor. Samsun’un Çarşamba ilçesinde eski yükümlü Mevlüt Bayrak da bu kapsamda yer aldı. Zorunlu görev süresi dolan Bayrak’ın görevine devam etmek istediğini belirtmesi ise takdir topladı.

OKUL PROJELERİNDE YER ALMAK İSTEDİ

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki bazı yükümlüler, Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen boyacılık eğitimini tamamlayıp okullarda görevlendirildi. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 2022 yılında denetim gören 42 yaşındaki Mevlüt Bayrak da denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak denetimli serbestliğin okullardaki projelerinde yer almak istedi. Kürtün İlkokulu ve Ortaokulunda yürütülen projeye katılan Bayrak, diğer yükümlülerle birlikte okulu ve çevresini boyayıp temizliğini yaptı.

Bayrak, AA muhabirine, cezasını tamamladıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyetlerine katılmak istediğini kuruma ilettiğini söyledi.

ÇOCUKLAR SINIFLARINA MUTLU DÖNDÜKÇE MUTLU OLUYOR

Çocukların sınıflarına mutlu döndüklerini gördükçe kendisinin de mutlu olduğunu anlatan Bayrak, "Yaptığımız işlerde de daha motive oluyorum. 2 yıl denetim gördüm. Boya işlerini yapabileceğimi söyledim. O şekilde başladık. Çocukları mutlu görmek bana da mutluluk veriyor." dedi.
Bayrak, gönüllü olarak denetimli serbestlik projelerinde yer aldığını belirterek, bu tür projelerde yer almayı sürdüreceğini kaydetti.

Proje çerçevesinde 6 okulu boyadıklarını aktaran Bayrak, "Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bana bu şansı tanıdıkları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE 20 YIL

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ise denetimli serbestlikte 20 yılın geride bırakıldığını, insana dokunulan projelerin toplumsal iyileşmenin bir parçası olduğunu gördüklerini dile getirdi.
Bayrak'ın gönüllü olmasıyla başlayan serüvenin iyilik doğurmaya devam ettiğini vurgulayan Kanoğlu, "Kamu yararına ücretsiz çalışmayı gönüllü çalışmaya dönüştüren kardeşimizin öz kaynaklarıyla götürmeye çalıştığı bu sürecin, bir köy ilkokulunu boyarken yeni bir güzelliğe vesile olduğunu gördük." diye konuştu.

ETİKETLER
#denetimli serbestlik
#Gönüllülük
#Kamu Yararına Çalışma
#Okul Projeleri
#İnsan Kaynakları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.