2 kişiyi yaraladı, aracını bırakıp kaçtı! Adıyaman’da trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi yakınlarında 1 Kasım Cumartesi günü Ülkü Ö. ile Ramazan Yavuz K. İsimli vatandaşlar yolun karşısına geçmek istedi.
Ancak o sırada sürücüsü tespit edilemeyen 02 ABC 873 plakalı otomobil yayalara hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi yaralanırken iddialara göre otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.