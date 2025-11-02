Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Beşiktaş Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Nefes kesen maçta 5 gol

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı 2-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyete ulaştı ve arka arkaya 3. zaferini elde etti. Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesi ve Sergen Yalçın’ın saha dışına gönderilmesi, maçın seyirini değiştirdi.

Beşiktaş Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Nefes kesen maçta 5 gol
02.11.2025
02.11.2025
22:23

Trendyol ’in 11. haftasında ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan büyük , Fenerbahçe’nin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Nefes kesen maçta 5 gol

Ev sahibi siyah-beyazlı ekip, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’nun vuruşlarıyla 2-0 öne geçti.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, 27. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.

Beşiktaş Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Nefes kesen maçta 5 gol

Dakika 28’de Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da hakeme itirazları nedeniyle aldı.

Konuk ekip Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran’ın golleriyle skoru 3-2’ye taşımayı başardı.

Beşiktaş Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Nefes kesen maçta 5 gol

Bu sonuçla birlikte art arda 3. galibiyetini kazanan Fenerbahçe, puanını 25’e çıkararak 2. sıraya yerleşti.

İki karşılaşmadır kazanamayan Beşiktaş ise 17 puanla 6. basamakta bulundu.

Beşiktaş Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Nefes kesen maçta 5 gol

Fenerbahçe, Süper Lig’de önümüzdeki hafta Kayserispor’u ağırlayacak.

Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

