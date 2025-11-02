Beşiktaş Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Nefes kesen maçta 5 gol

Kategoriler
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan büyük derbi, Fenerbahçe’nin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Ev sahibi siyah-beyazlı ekip, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’nun vuruşlarıyla 2-0 öne geçti.
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, 27. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.
Dakika 28’de Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart aldı.
Konuk ekip Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran’ın golleriyle skoru 3-2’ye taşımayı başardı.
Bu sonuçla birlikte art arda 3. galibiyetini kazanan Fenerbahçe, puanını 25’e çıkararak 2. sıraya yerleşti.
İki karşılaşmadır kazanamayan Beşiktaş ise 17 puanla 6. basamakta bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig’de önümüzdeki hafta Kayserispor’u ağırlayacak.
Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.