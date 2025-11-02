Zorunlu kış lastiği başladı mı ne zaman başlayacak? Kasım ayında başlayacaktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından duyurulan programa göre, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bu sene daha erken başlayacak.

Kış lastiği kuralı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm taşıtlar için mecburi tutuluyor.

Bu düzenleme, hususi araçlar için zorunluluk kapsamına dâhil edilmiyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayıp 15 Nisan’da sona ereceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.”