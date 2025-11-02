Menü Kapat
Editor
 | Erdem Avsar

Zorunlu kış lastiği başladı mı ne zaman başlayacak? Kasım ayında başlayacaktı

Kasım ayının gelmesiyle birlikte kış lastiği takma mecburiyeti hakkındaki incelemeler hız kazandı. 2025-2026 kış dönemi için kış lastiği takma süresi uzatıldı ve uygulama tarihleri yenilendi.

Zorunlu kış lastiği başladı mı ne zaman başlayacak? Kasım ayında başlayacaktı
02.11.2025
02.11.2025
saat ikonu 23:01

tarafından duyurulan programa göre, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kullanma zorunluluğu bu sene daha erken başlayacak.

Kış lastiği kuralı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm taşıtlar için mecburi tutuluyor.

Bu düzenleme, hususi araçlar için zorunluluk kapsamına dâhil edilmiyor.

Zorunlu kış lastiği başladı mı ne zaman başlayacak? Kasım ayında başlayacaktı

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayıp 15 Nisan’da sona ereceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zorunlu kış lastiği başladı mı ne zaman başlayacak? Kasım ayında başlayacaktı

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira uygulanacak.”

Sıkça Sorulan Sorular

Kış lastiği takma zorunluluğu hangi araçlar için geçerli?
Kural, yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için geçerli. Hususi otomobiller ise kapsam dışında tutuluyor.
#ceza
#trafik
#taşıt
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#kış lastiği
#Zorunlu Kış Lastiği
#Aktüel
