Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'ateşli deplasman' vurgusu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, deplasmanda oynamanın zor olduğuna dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'ateşli deplasman' vurgusu!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 23:27

, derbide 'ı 3-2 ile geçti. Sarı lacivertlilerin başarılı çalıştırıcısı Domenico Tedesco, kritik galibiyeti değerlendirdi.

DOMENICO TEDESCO'DAN BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN FARKLI YAKLAŞIM

"2 tane bireysel hatadan yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine ateşli bir deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz duruştan memnunum. Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan odağımızı kaybetmemekti. Her gol ayrıca değerliydi. Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'ateşli deplasman' vurgusu!

JHON DURAN'DAN GALİBİYET SÖZLERİ

"Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Galibiyet için ve gol attığım için mutluyum. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'ateşli deplasman' vurgusu!

MARCO ASENSIO ATTIĞI GOLÜ ANLATTI

"Yanlış hatırlamıyorsam Nene pas verdi. Top bana gelirken yönümü kaleye çevirdim, ona göre topu kontrol ettim. Kaleciyi gördüm ve ters tarafına vurdum, gol oldu. Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık. Derbide gol atmak beni çok mutlu etti. Attığım gol dışında en önemlisi 3 puan almış olmamız."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'ateşli deplasman' vurgusu!

İSMAİL YÜKSEK'TEN İLK GOLÜ İÇİN ÖZEL DETAYLAR

"Gerçekten çok mutluyum. Derbiden önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim; gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır şekilde mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN PLZEN MAÇI NE ZAMAN?
Sarı lacivertliler, perşembe günü Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a derbi göndermeleri!
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında Önder Özen'den Sergen Yalçın tespiti: "Bir tane hata yaptı"
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#gol
#derbi
#Fenerbahçe
#Duran Aydın
#Tedesco
#Asensio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.