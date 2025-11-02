Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan 'ateşli deplasman' vurgusu!

Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı 3-2 ile geçti. Sarı lacivertlilerin başarılı çalıştırıcısı Domenico Tedesco, kritik galibiyeti değerlendirdi.

DOMENICO TEDESCO'DAN BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN FARKLI YAKLAŞIM

"2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine ateşli bir deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz duruştan memnunum. Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan odağımızı kaybetmemekti. Her gol ayrıca değerliydi. Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

JHON DURAN'DAN GALİBİYET SÖZLERİ

"Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Galibiyet için ve gol attığım için mutluyum. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması."

MARCO ASENSIO ATTIĞI GOLÜ ANLATTI

"Yanlış hatırlamıyorsam Nene pas verdi. Top bana gelirken yönümü kaleye çevirdim, ona göre topu kontrol ettim. Kaleciyi gördüm ve ters tarafına vurdum, gol oldu. Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık. Derbide gol atmak beni çok mutlu etti. Attığım gol dışında en önemlisi 3 puan almış olmamız."

İSMAİL YÜKSEK'TEN İLK GOLÜ İÇİN ÖZEL DETAYLAR

"Gerçekten çok mutluyum. Derbiden önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim; gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır şekilde mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız."