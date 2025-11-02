Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Tekirdağ'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için taraftarlar birbirine girdi: Yaralılar var

Tekirdağ'da Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı öncesi iki grup taraftar arasında çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken 1 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemek için ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan bir kafeye gelen taraftar grupları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tekirdağ'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için taraftarlar birbirine girdi: Yaralılar var

TAŞLAR, YUMRUKLAR, TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Taşların, yumrukların, tekmelerin ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmekte zorlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için taraftarlar birbirine girdi: Yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları hafif olan 2 yaralıya ise sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için taraftarlar birbirine girdi: Yaralılar var

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, mahallede ikinci bir kavganın yaşanmaması için devriye görevini sürdürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

