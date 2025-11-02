Elazığ’da kanyonlar yenilendi: Saklı cenneti keşfedin

Elazığ’da Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor. Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor.

EŞSİZ GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİN

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz turizmine önemli katkı sağlayacak doğa harikalarımızdan Baskil ilçemizdeki Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonlarımızda, ziyaretçilerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla yer-yön ve uyarı levhalandırma çalışmalarımızı tamamladık. Bu sayede, doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyen misafirlerimiz artık kanyonlarımızı daha kolay bulacak, rotalarını daha rahat planlayabilecek. Elazığ’ımızın saklı kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak, doğal ve kültürel mirasımızı turizme kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Doğanın kalbine uzanan bu güzelliklerin, hemşerilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi.