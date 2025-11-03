Vurdumduymaz kamyon şoförü pes dedirtti! Ters şeritte giden araç faciaya davetiye çıkardı

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleşen olay, kamyon şoförünün dönmesi gereken girişi kaçırmasıyla başladı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü ileriden dönüş yapmak yerine aracını ters şeride çevirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ NEYE UĞRADIĞINIU ŞAŞIRDI

Onlarca aracın bulunduğu şeridin tersine yolculuk eden kamyon diğer araçların güvenliğini tehlikeye atarken, yol ayrımından girmek için hareket eden otomobil ise, karşısında gördüğü kamyonu görünce neye uğradığını şaşırdı.

10 DAKİKA ZAMAN KAZANMAK İÇİN...

10 dakikalık zaman kazanmak için ters yönden gelen giden 16 BBJ 665 plakalı kamyon, adeta faciaya davetiye çıkardı, bu tehlikeli anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyon sürücüsünü yakalamak için tahkikatı sürüyor.